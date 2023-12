Lob des Ministerpräsidenten für Kirchhundemer Initiative

Düsseldorf/Silberg Das Kulturgut Schrabben Hof hat eine von vier Auszeichnungen beim Engagementpreis NRW erhalten. Was die Jury preiswürdig fand:

Ministerpräsident Hendrik Wüst hat im Rahmen der Verleihung des Engagementpreises NRW 2023 am Montagabend in Düsseldorf vier Projekte ausgezeichnet. Eines davon stammt aus dem Kreis Olpe: Das Kulturgut Schrabben Hof aus Silberg des Vereins „Musik und Theater“ (MuT) Sauerland erhielt den Sonderpreis des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft. Überreicht wurde die Auszeichnung von Staatssekretärin Gonca Türkeli-Dehnert. Der Verein hat in mehrjähriger Arbeit mit dem Kulturgut Schrabben Hof ein Kulturzentrum mit Heimatmuseum, Bühne, Trödelscheune, Café und Biergarten geschaffen.

Mit dem Engagementpreis NRW würdigt die Landesregierung in Kooperation mit der Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege das freiwillige Engagement der Menschen. Der Wettbewerb stand in diesem Jahr unter dem Motto „Engagiert für Kunst und Kultur in NRW“. Insgesamt wurden bei der Preisverleihung vier Projekte ausgezeichnet. Die Preise sind mit jeweils 5.000 Euro dotiert. „Die Vielfalt und Qualität der ehrenamtlichen Aktivitäten für Kunst und Kultur in unserem Land sind außergewöhnlich und nicht selbstverständlich. Durch ihre vielen innovativen Ideen und Konzepte tragen die ehrenamtlich Engagierten wesentlich dazu bei, unsere Quartiere, Dörfer und Städte in Nordrhein-Westfalen künstlerisch und kulturell attraktiver zu machen. Ihr vielfältiges Engagement ist eine starke, unverzichtbare Stütze für unser kulturelles Leben. Mit dem Engagementpreis wollen wir ihren Einsatz und ihre selbstlose Bereitschaft für unser Gemeinwohl würdigen. Sie alle haben unseren Respekt und unsere Anerkennung verdient“, betonte Ministerpräsident Wüst.

Die drei weiteren Preise gingen an „KuKuK – Kunst und Kultur im Köpfchen“ aus Aachen (Kategorie: Jurypreis), die „KulturScheune1a“ der Sintfeld-Stiftung aus Bad Wünnenberg (Kategorie: Sonderpreis der Nordrhein-Westfalen-Stiftung) und den .„KulturGüterBahnhof“ des Vereins „MusikZehner“ aus Langenfeld (Kategorie: Publikumspreis). Die vier Preisträger des Engagementpreises NRW 2023 sind auch für den Deutschen Engagementpreis 2024 nominiert, der im Dezember 2024 in Berlin verliehen wird. Weitere Informationen unter www.engagiert-in-nrw.de.

Mit dabei bei der Preisverleihung war Dr. Gregor Kaiser (Grüne), Landtagsabgeordneter aus dem Kreis Olpe: „Ich freue mich sehr und gratuliere allen Engagierten – besonders Ulrike Wesely und Sigrid Baust – von Herzen, da ich weiß, wie viel ehrenamtliches Engagement, wie viel Herzblut und Zeit von den Verantwortlichen seit Jahren in das außergewöhnliche Projekt gesteckt wird.“

Der Verein MuT Sauerland habe Mut bewiesen, als er den ehemaligen, größtenteils unter Denkmalschutz stehenden, verwaisten Gasthof übernahm. In mühevoller, ehrenamtlicher Restaurationsarbeit, unter anderem gefördert durch Mittel des Landes, entstand ein herausragender Ort für Begegnungen. „Man erlebt hier Kunst und Kultur, stärkt sich in Café und Biergarten, findet Geschenke in der Trödelscheune, kann das kleine Heimatmuseum besuchen, Firmenfeiern und -seminare ausrichten und es kann sogar geheiratet werden auf Schrabben Hof. Richtig gut – und nun geht’s nach Berlin zum Finale des Deutschen Engagementpreises 2024“, so Gregor Kaiser.

