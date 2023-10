Großes Lospech: Kein Bundesschützenfest 2025 in Elspe

Elspe. Die Elsper St. Jakobus-Schützen werden das Bundesschützenfest 2025 nicht ausrichten, trotz einer überzeugenden Bewerbung.

Der Schützenverein St. Jakobus Elspe empfängt am Samstag, 28. Oktober, alle Lennestädter Schützenvereine mit ihren Majestäten zum Stadtschützenball. Es wäre die perfekte Bühne gewesen, um die Ausrichtung des Bundesschützenfestes 2025 zu verkünden. Doch daraus wird nichts. Den Zuschlag bekam der Schützenverein Holzen-Bösperde-Landwehr. Das teilt der Sauerländer Schützenbund (SSB) auf seiner Homepage mit.

Neben Elspe hatten sich der oben genannte Verein aus Menden im Märkischen Kreis und die St. Hubertus-Schützenbruderschaft 1417 Brilon e. V. um die Ausrichtung beworben. „Alle drei Vereine/Bruderschaften haben schlüssige Konzepte für eine mögliche Durchführung vorgelegt. Da alle Bewerber in der Lage sind, ein Fest in dieser Größenordnung auszurichten, wurde beschlossen, die Vergabe des nächsten Festes im Losverfahren durchzuführen. Daher trafen sich die drei Vorsitzenden gemeinsam mit dem geschäftsführenden Bundesvorstand am 24. Oktober in der Bundesgeschäftsstelle in Balve. Während dieses Treffens wurde dann der Ausrichter unter den Augen aller Anwesenden neutral ausgelost“, so der SSB.

Das Bundesschützenfest, das keinen großen Festumzug haben wird, soll nun am 19. und 20. September 2025 in Menden stattfinden. Künftig soll es aber wieder „normale“ Bundesschützenfeste mit Festzug geben, sofern sich geeignete Bewerber dafür finden, so der SSB.

