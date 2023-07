Luis Böker Jungschützenkönig von Attendorn

Attendorn. Luis Böker wollte eigentlich gar nicht mitschießen, doch dann traf er mit dem 85. Schuss. Königin ist Athanasia Cavaleri.

Die Hansestadt hat einen neuen Jungschützenkönig: Der 20-jährige Luis Böker schaffte es mit dem 85. Schuss, den Königsvogel von der Stange zu holen. In diesem Jahr hielt der Vogel eine Scheibe in den Krallen, die Tom Potthoff mit dem 47. Schuss traf. Er ist sozusagen „Scheibenkönig“. Besonderheit: Da die Jugendfeuerwehr in diesem Jahr 50 wird, trug der Vogel das Feuerwehremblem als Scheibe.

Luis Böker machte die 17-jährige Athanasia Cavaleri zu seiner Königin. Böker ist Bankkaufmann bei der Sparkasse A-L-K, Königin Athanasia Auszubildende zur Rechtsanwaltsgehilfin und Notarangestellte.

Dass Luis Böker überhaupt auf den Vogel anlegen würde, stand am Morgen noch gar nicht fest, wie er versicherte. Erst am Mittag habe er entschieden, ernsthaft anzulegen. Als letzter Aspirant meldete er sich fürs Schießen an.

Mitbewerber unter der Vogelstange waren Leonard Happ, Justus Bilsing, David Geyer, Robin Damm, Tim Lohölter-Hesse, Jan Potthoff, Maximilian Tigges, Fabian Kost, Max Bilsing, Tom Potthoff und Jonas Johannes.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe