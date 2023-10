Blaulicht Männer in Kapuzenpullovern brechen in Attendorner Firma ein

Attendorn. Zwei mutmaßlich männliche Täter sind in eine Produktionshalle einer Firma an der Ihnestraße eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte brachen in der Nacht zu Sonntag (8. Oktober) zwischen 3 Uhr und 4.15 Uhr in eine Firma an der Ihnestraße im Ortsteil Papiermühle ein. Dabei drangen die Täter auf eine bislang nicht bekannte Art und Weise in eine Produktionshalle ein. Vorhandenen Videoaufzeichnungen zufolge handelte es sich um zwei mutmaßlich männliche Täter, die mit Kapuzenpullovern bekleidet waren. Angaben über mögliche Tatbeute liegen zurzeit noch nicht vor. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

+++ Lesen Sie hier: Wendener zum Krieg in Israel: „Bilder sind sehr aufwühlend“ +++

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe