„Manege frei“ in Wenden: Buntes Programm im neuen Zirkuszelt

Wenden. Nach knapp einem Jahr Vorbereitung steht das Zirkuszelt auf der Wiese hinter der K.O.T Wenden. Buntes Programm und Einsegnung.

Endlich heißt es „Manege frei!“ in dem Kinder- und Jugendzentrum K.O.T. („Kleine offene Tür”) Wenden. Nach knapp einem Jahr Vorbereitung steht das 140.000 Euro teure Zirkuszelt auf der Wiese hinter dem Gebäude. Das Zelt soll ein besonderer Begegnungsraum für Menschen jeden Alters werden. Am Samstag fand nun die Einsegnung durch Pastor Kleineidam, sowie ein Fest mit der AG des „Zirkus Pfiffikus“ statt.

„Der Christoph hatte Urlaub und kam mit einer total bekloppten Idee - würde der Rheinländer sagen - nach Hause“, so Andreas Stein, Leiter der K.O.T. Die ehemals „bekloppte Idee“ – das große Zirkuszelt – ist auf offene Ohren und bereitwillige Sponsoren gestoßen. 50.000 Euro flossen aus dem Fond für innovative Projekte des Erzbistums Paderborn nach Wenden – dazu kamen noch mal 50.000 Euro der Kommune Wenden und 10.000 Euro der Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen.

Ein lang ersehnter Traum

Auch der Kreis Olpe, Pastoralverbund Wendener Land, der Bauhof, Matthias Kruse, Gustav Koch Straßen- und Tiefbau und Tischler Maik Schönauer unterstützten die K.O.T. Es entwickelte sich schnell zu einem großen Projekt, welches Andreas Stein mit seinen Kollegen Christoph Kinkel, Jörk Kuhle und Martin Berens bis zuletzt umsetzte. „Das war unser Traum, genau das Ding, wo wir hier drin stehen“, so Stein.

Das Team der Projektgruppe "Zirkuszelt" mit den Sponsoren. Foto: Lea Lütticke

Das Zirkuszelt soll nun für Kulturveranstaltungen und Projekte genutzt werden. Im Winter wird es in zwei Seecontainern gelagert. Diese bereiteten dem Team bei der Anlieferung Kopfzerbrechen: Die Container wurden geliefert, aber nicht hinter dem Haus, sondern direkt vor dem Carport platziert. Der Durchgang zum eigentlichen Aufstellungsort sei zu eng. „Da standen wir. Und nun?“, so Stein. „Ohne Netzwerk geht gar nichts und wir sind froh, dass wir hier in Wenden ein super Netzwerk haben.“ Denn kurzerhand half die Firma Gustav Koch aus und stellte die blauen Container an die richtige Position.

Ein weiteres Problem waren die Stahlseile. Sie waren schlichtweg zu dick für die Greifzüge. Glücklicherweise konnte schnell Ersatz organisiert werden. Sechs bis sieben Stunden dauerte der Aufbau und brauchte ordentlich Manpower – denn allein die Plane wiegt mehrere Hundert Kilogramm. Aufgebaut ist das Zelt knapp acht Meter hoch und hat einen Durchmesser von 18 Metern.

Kirmes-Ersatz für die Kinder

Gefeiert wurde die Vollendung des Zelts bereits am Freitag mit einem Auftritt der Kabarettistin Hettwich vom Himmelsberg. Am Samstag folgte der Familiengottesdienst mit Einsegnung und ein Fest. Die Besucher zeigten sich begeistert: „Ein richtiger Kirmes-Ersatz für die Kinder“, war der Grundtenor des Tages. „Wir freuen uns total, dass so viele Leute hier sind“, so Stein.

Im prall gefüllten Zirkuszelt wurde ein abwechslungsreiches Programm mit dem Zirkus Pfiffikus geboten. Foto: Lea Lütticke

Im prall gefüllten Zirkuszelt wurde ein abwechslungsreiches Programm mit dem Zirkus Pfiffikus geboten. Jonglage mit leuchtenden Kugeln, Artistik, Clowns und Fakire präsentierten ihr Können. Das Zirkusprojekt ist bei Kindern ab dem dritten Schuljahr sehr gefragt, aktuell sind alle Plätze belegt und ein Anmeldestopp ausgerufen. Die Trainer und Trainerinnen der Kinder werden bei der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Zirkuspädagogik ausgebildet. Den Abschluss des Wochenendes bildete ein Konzert der Band TIL am Sonntagabend.

Planungen laufen bereits

Nun wird das Zelt wieder abgebaut und bis zum nächsten Frühjahr eingelagert. Die Proben der Zirkus AG gehen in der Turnhalle auch im Winter weiter. Einige Planungen, welche im kommenden Jahr im Zirkuszelt stattfinden, laufen bereits. Neben dem Zirkus sollen voraussichtlich ein Firmgottesdienst und einige Kulturveranstaltungen stattfinden.