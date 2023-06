Mann aus Attendorn beleidigt Polizisten – Taser eingesetzt

Plettenberg/Attendorn. Ein Attendorner rast mit seinem Auto durch Plettenberg. Bei der Polizeikontrolle wird er aggressiv. Als sein Begleiter einschreitet, eskaliert es.

Im Rahmen einer Polizeistreife wurden ein Attendorner (23) und ein Plettenberger (20) in der Nacht zu Freitag in Polizeigewahrsam genommen.

+++ Lesen Sie auch: Kreis Olpe: Energiepreise und Betrüger verunsichern Bürger +++

Wie die Polizei mitteilt, bemerkten die Beamten am Freitag gegen 1.30 Uhr einen Autofahrer auf der Breddestraße in Plettenberg, der deutlich zu schnell unterwegs war. Der Fahrer soll kurz abgebremst haben, als er die Polizeistreife passierte, mehrfach Lichthupe gegeben haben und schließlich schnell weiter über den falschen Fahrstreifen gefahren sein. An der Herscheider Straße hatten die Polizisten den 5er BMW mitsamt der drei Insassen (zwei Männer und eine Frau) eingeholt und kontrollierten ihn auf dem Parkplatz des dortigen Supermarktes.

Aus dem Auto drang typischer Cannabis- und Alkoholgeruch. Der 23-jährige Fahrer aus Attendorn schien aufgrund äußerlicher Merkmale unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen. Ein Atemalkohol-Vortest ergab einen Wert knapp über einem Promille. Sowohl er als auch sein Beifahrer aus Plettenberg verhielten sich äußerst aggressiv. Der Fahrer baute sich verbal drohend vor den Polizisten auf und beleidigte sie unter anderem als „Wichser“. Die Polizisten drohten mit dem Einsatz eines Tasers. Hierauf legte sich der Attendorner zu Boden und ließ sich fesseln.

+++ Lesen Sie auch: Krombacher sucht händeringend neuen Pächter für Biergarten +++

Daraufhin wurde sein Begleiter nochmal deutlich aggressiver und ging drohend auf die Beamten zu. Auch ihm wurde der Einsatz des Tasers angedroht. Als er plötzlich zügig in seine Hosentasche griff, setzten die Polizisten den Taser ein, wodurch sie den Plettenberger überwältigen und fesseln konnten. Beide Tatverdächtigen wurden in Gewahrsam genommen. Ein Arzt entnahm dem Autofahrer eine Blutprobe. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr, versuchter Körperverletzung, Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe