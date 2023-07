Mann fährt betrunken Schlangenlinien und springt aus Auto

Attendorn. Ein Fahranfänger hat sich in Ennest ans Steuer gesetzt und ist losgefahren. Als er anhalten sollte, springt der Mann aus dem rollenden Auto.

Eine außergewöhnliche Trunkenheitsfahrt hat sich am Sonntag (9. Juli) gegen 4 Uhr ereignet. Dabei meldeten Zeugen einen angeblich alkoholisiert fahrenden Fahrzeugführer in Ennest. Eine eingesetzte Streifenwagenbesatzung konnte schließlich das gemeldete Fahrzeug in der Zeppelinstraße sichten. Dabei beobachteten die Polizisten, dass der Fahrzeugführer in „Schlangenlinien“ in Richtung Finnentroper Straße (L 539) fuhr.

Auf die durch die Beamten eingesetzten Anhaltesignale reagierte der Fahrer nicht. In der Straße „Am Wassertor“ verringerte der Autofahrer schließlich seine Geschwindigkeit, sprang aus dem noch rollenden Pkw und flüchtete. Die eingesetzten Polizisten konnten den Fahrer nach rund 500 Metern nach kurzer Nacheile festhalten.

Anschließend brachten sie den 24-Jährigen zur Blutprobenentnahme auf die Polizeiwache. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Alkoholisierung. Die Beamten schrieben eine entsprechende Anzeige, stellten den erst im Mai ausgestellten Führerschein sicher und untersagten das Fahren von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen.

