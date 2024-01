Mann mit schweren Verletzungen in Drolshagen: Zeugen gesucht

Drolshagen Ein 37-Jähriger kam nach einem Besuch einer Gaststätte in Drolshagen mit schweren Schnittverletzungen nach Hause. Was ist passiert?

Am vergangenen Wochenende kam ein Drolshagener nach dem Besuch einer Gaststätte in der Hagener Straße mit schweren Verletzungen zu Hause an. Der 37-Jährige kann zu den Vorgängen, die zu Schnittverletzungen an seinem Hals geführt haben, keinerlei klärende Angaben machen.

Der Mann hatte am Samstagabend (13.01.2024) mit Freunden gefeiert. Gegen 01.40 Uhr begab er sich zu Fuß allein auf den Heimweg in Richtung Fontanestraße, wo er gegen 01.57 Uhr eintraf. Der Mann war mit einer blauen Jeanshose und einer schwarzen Steppjacke bekleidet.

Die Ermittlungen ergaben bislang keinerlei Anhaltspunkte dafür, wie der 37-Jährige zu seinen Verletzungen kam. Auch der Ort des Geschehens ist bisher unbekannt. Aus diesem Grund bittet die Polizei mögliche Zeugen um Kontaktaufnahme unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0.

