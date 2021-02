Auch in Olpe fordern katholische Frauen Reformen in der Kirche. Nun hängen in den Schaukästen von St. Martinus und St. Marien ihre Thesen. Die Kritik: Machtmissbrauch und fehlende Gleichberechtigung. Unser Foto zeigt v.l.: Jutta Gummersbach-Ohm, Beate Lütticke, Beate Schröder, Jutta Ohm und Ulrike Heuel