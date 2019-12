Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Marienwallfahrtsstätte

Die Dörnschlade gehört zur Pfarrgemeinde St. Severinus Wenden. Seit über 600 Jahren ist sie eine Marienwallfahrtsstätte.

Die Kapelle auf der Dörnschlade wurde am 13. November 1864 eingeweiht und hat eine Vorhalle sowie einen gotischen Altar. Im Jahr 1865 wurde in unmittelbarer Nähe eine Klause gebaut, in der der Einsiedler wohnt.

Seit November bietet die Severinus Gemeinde Präsenzzeiten auf der Dörnschlade an jedem Mittwoch und jedem Freitag, jeweils in der Zeit von 16 bis 17.30 Uhr an. Ein Mitglied aus dem Seelsorgeteam, ergänzt durch andere Personen, ist anwesend und zum Gespräch bereit.