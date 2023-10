Martini-Markt samt Herbstlounge in Attendorn – der Überblick

Am ersten November-Wochenende findet wieder der Martini Markt in Attendorn statt.

Attendorn. Am ersten November-Wochenende lockt wieder der beliebte Martini-Markt in die Attendorner Innenstadt. In diesem Jahr wartet sogar eine Premiere.

Am kommenden Wochenende, 4. und 5. November, lockt der Martini-Markt jeweils von von 11 Uhr bis 18 Uhr in die Attendorner Innenstadt mit buntem Markt- und Kirmestreiben samt Fahrgeschäften, mit einem Kinderprogramm unter dem Motto „Martini Kids“, einem verkaufsoffenen Sonntag und erstmalig einer Herbstlounge mit Bierverkostungen. Bunt, vielfältig und ein bisschen vorweihnachtlich soll diese beliebte Outdoor-Veranstaltung werden.

Für Livemusik sorgt der Musiker Detlev Maerschalck-Altmann am Samstag in der Ennester Straße und am Sonntag in der Wasserstraße. Am Samstagabend gibt es in der Herbstlounge auf dem Alten Markt ab 18 Uhr Livemusik der Band „Most Remote“, ehe sie um 20 Uhr ausklingt. Der Sonntag bietet ausgiebig Gelegenheit zum Shoppen, denn an diesem Tag haben die Geschäfte des Einzelhandels von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Der Wochenmarkt findet am Samstagmorgen wie gewohnt auf dem Rathausplatz statt.

Herbstlounge

Eine Besonderheit in diesem Jahr ist die Premiere der Herbstlounge mit Bierverkostung auf dem Alten Markt. Zum ersten Mal erstreckt sich während des Martini-Marktes eine Herbstlounge mit einer großen Auswahl verschiedener Biersorten und kulinarischer Köstlichkeiten, die in ein gemütliches Ambiente auf den Alten Markt einlädt. In Verkaufshütten und eigenen Verkaufswagen präsentieren regionale Bierbrauer und Händler die faszinierende Vielfalt der Braukunst. Die Auswahl der Brauereien vor Ort ist vielfältig, unter anderem sind das „Repetaler Heldenbräu“, eine Craftbeer-Brauerei aus Wenden, die Krombacher Brauerei, „Granap-Miradin“ aus Attendorn und das „Pannenklöpper-Design“ aus Olpe vertreten.

Für die Reise durch die Welt der Biere gibt es ein ganz besonderes Angebot: Mit einer Stempelkarte erhalten die Besucher bei allen Anbietern ein Bier in Probierglasgröße (0,1 Liter) und einen Stempel. Wurden alle sieben Stempel gesammelt, gibt es das achte Bier gratis an einem Stand der Wahl. Die Stempelkarten sind vorab in der Tourist-Information, in der Attendorner Senfmühle und vor Ort an den Verkaufsständen zum Preis von zehn Euro erhältlich. Die Herbstlounge lockt aber nicht nur mit einer großen Auswahl an Biersorten, sondern auch mit zünftigem Essen. Musikalische Unterhaltung rundet das Programm ab. Am Samstagabend klingt die Herbstlounge mit Live-Musik der Band „Most Remote“ von 18 bis 20 Uhr aus. Die Brüder Gerrit und Hendryk Eckert aus Meinerzhagen bieten eine abwechslungsreiche und mitreißende Mischung aus akustischen Cover-Versionen bekannter und weniger bekannter Songs. Die Herbstlounge hat Samstag von 11 bis 20 Uhr und Sonntag bis 18 Uhr geöffnet.

Kinderprogramm

Für die jüngsten Besucher gibt es auf dem Vorplatz des Allee-Centers an beiden Tagen das Kinderprogramm „Martini Kids“, das von der Werbegemeinschaft Attendorn mit Unterstützung der Stadt Attendorn geplant wurde. Jeweils von 11 Uhr bis 18 Uhr darf sich der Nachwuchs auf dem mittlerweile liebgewonnenen Kinderrummelplatz mit Spielmobil, Kinderschminken und Glitzer-Tattoos vergnügen. Zusätzlich gibt es einen Stand mit einem Glücksrad, das gegen eine geringe Summe in Schwung gebracht werden kann.

Eine kleine Spende zugunsten der „Attendorner Wunschbaum-Aktion“ von den Initiatoren der Attendorner Tafel und Kompass in Kooperation mit dem Papierhaus Frey ist bei der Nutzung des Angebots willkommen. Ein besonderes Familienprogramm bietet der Kulturring am Sontag im JAC-Kino an, wenn es um 12:30 Uhr heißt: „Oh wie schön ist Panama“. Der Zeichentrickfilm basiert auf dem gleichnamigen Buch von Janosch. Der Eintritt kostet drei Euro.

Start der Weihnachtsverlosung

Spätestens mit dem Martini-Markt beginnt für die Attendorner Einzelhändler auch wieder das Weihnachtsgeschäft und die beliebte Weihnachtsverlosung. Die Werbegemeinschaft Attendorn verlost in diesem Jahr HanseSCHECKS im Gesamtwert von 4.500 Euro und dankt damit allen Kunden, die vor Ort bei den Mitgliedsunternehmen einkaufen. Die Ziehungen finden ab dem 13. November immer montags bei Euronics XXL Corte statt.

Parken

Für den Martini-Markt sind Straßensperrungen in der Innenstadt nötig. Dies betrifft in diesem Jahr die Ennester Straße, Niederste Straße und Bahnhofstraße. Die Sperrung erfolgt am Samstagmorgen, 4. November 2023 ab 6 Uhr und wird am Sonntagabend wieder aufgehoben. Außerdem wird am Freitagmorgen ab 6 Uhr der Parkplatz „Im Tangel“ gesperrt.

Zum Martini-Markt-Wochenende können die Gäste in Attendorn kostenlos parken. Dies gilt für das Parkdeck am Feuerteich und das Parkhaus an der Hansastraße (obere Ebene, linke Seite und untere Ebene). Außerdem stehen die Großraumparkplätze an der Stadthalle, bei der LEWA am Schelmeskamp und von Muhr und Söhne an der Kölner Straße zur Verfügung.

