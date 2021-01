US-Kapitol Matthias Heider: „Müssen Sicherheit am Bundestag überprüfen“

Kreis Olpe. Olpes Abgeordneter Matthias Heider hat enge Verbindungen in die USA. Er zeigt sich entsetzt vom Sturm auf das Kapitol und fordert Konsequenzen.

Als Vorsitzender der deutsch-amerikanischen Parlamentariergruppe ist Matthias Heider (CDU), Bundestagsabgeordneter für den Kreis Olpe und den südlichen Märkischen Kreis, schon oft durch die Hallen und Flure des US-Kapitols gelaufen. Die Bilder vom Sturm auf das US-amerikanisch Parlamentsgebäude in Washington am Mittwochabend haben ihn tief erschüttert, wie er im Interview mit unserer Redaktion erzählt.

Dass es Proteste gegen die Anerkennung der Wahlergebnisse durch den Kongress geben würde, war nach den Tiraden Donald Trumps in den vergangenen Wochen absehbar. Hätten Sie aber eine solche Eskalation für möglich gehalten?

Dass diese Eindringlinge – das waren ja keine Demonstranten – in das Kapitol eindringen konnten, war undenkbar, wenn man die Washingtoner Verhältnisse kennt. Die Capitol Police, vergleichbar mit unserer Bundestagspolizei, ist sehr aufwendig ausgestattet. Alle Amerikaner, mit denen ich seitdem gesprochen habe, sind völlig entsetzt, dass sich Abgeordnete verbarrikadieren mussten, um sich vor diesem Mob zu schützen. Deshalb wird es im Nachgang sicher noch zu klären sein, warum die Polizeikräfte sie so schnell haben eindringen lassen.

+++ Keine Nachricht aus dem Kreis Olpe verpassen: Hier für den täglichen Newsletter anmelden! +++

Welche Folgen wird dieser Tag für die Demokratie in den USA haben?

Diese Ereignisse haben das Vertrauen in die demokratischen Institutionen nachhaltig geschädigt, weil hier ein amtierender Präsident zur Bedrohung des Parlaments aufgerufen hat. Das ist schon starker Tobak. Es wird jetzt darüber diskutiert, ob sich der Vizepräsident und das Kabinett jetzt auf den 25. Zusatzartikel der Verfassung berufen werden. Damit könnten sie den Präsidenten absetzen, weil er nicht in der Lage ist, sein Amt auszuführen. Der Präsident darf das aber dreimal zurückweisen. Die andere Möglichkeit, ihn abzusetzen, wäre ein Impeachment-Verfahren wie 2019. Aber beides könnte nicht vor dem 20. Januar beendet werden, wenn Joe Biden als neuer Präsident in sein Amt eingeführt wird. Aber juristisch wird das sicher noch ein Nachspiel haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Oberste Gerichtshof einem Präsident ein solches Verhalten durchgehen lässt.

In Deutschland wurde zuletzt auch schon über Besucher im Bundestag debattiert, die Abgeordnete angepöbelt und bedroht haben. Bei einer Demonstration wollten einige der selbst ernannten „Querdenker“ den Bundestag stürmen und wurden erst auf der Treppe zum Reichstag von drei Polizisten gestoppt. Ist ein solcher Angriff auf das Parlament, wie wir ihn am Mittwoch in den USA erlebt haben, auch bei uns möglich?

Wir sind als Bundestag ein sehr offenes Parlament. Sie können durch die Kuppel laufen, während unten eine Sitzung stattfindet. Und Abgeordnete können bis zu fünf Besucher in den Bundestag holen, sind für sie dann aber auch verantwortlich. Das wurde nachweislich ausgenutzt, und zwar von AfD-Abgeordneten. Dass deren Besucher dann Drohungen und Beleidigungen aussprechen gegen Bundesminister und andere Abgeordnete, ist nicht akzeptabel. Der Bundestag muss dafür Sorge tragen, dass nicht einige wenige die Institution in Geiselhaft nehmen. Wir dürfen Angriffe auf die Würde des Parlamentes nicht dulden. Deshalb müssen wir die Sicherheitsvorkehrungen im Bundestag überprüfen. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir das Haus schützen können.

Blicken wir zurück in die USA: Am 20. Januar wird Joe Biden als neuer Präsident vereidigt. Rechnen Sie bis dahin mit weiteren Angriffen auf demokratische Institutionen in Washington?

Über Washington wurde nun ja zunächst einmal eine Ausgangssperre verhängt. Ich überlege noch, ob ich zum 20. Januar 'rüberfliege. Als Vertreter des Bundestages bin ich eingeladen. Aber das ist vielleicht – auch in Zeiten von Corona – nicht die richtige Idee.