Maumke: Technischer Defekt ist die Ursache für den Großbrand

Maumke. Die Ursache des Großbrands am Sonntagabend in Maumke steht fest. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus.

Ein technischer Defekt ist laut Polizei die Ursache für den Gebäudebrand am vergangenen Wochenende in Maumke. Dort war am Sonntagabend um 21.50 Uhr in einer Dachgeschosswohnung im Grafweg ein Feuer ausgebrochen. Rund 100 Rettungskräfte kämpften bis in die frühen Morgenstunden gegen die Flammen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Das Ergebnis liegt jetzt vor.

Hoher Sachschaden

„Derzeit liegen keine Hinweise auf eine Brandstiftung vor. Ein Brandermittler der Polizei geht von einem technischen Defekt aus“, teilt die am Freitag mit. Der Sachschaden liege im hohen sechsstelligen Eurobereich. Das Mehrfamilienhaus ist derzeit unbewohnbar.

