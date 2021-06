Max Giesinger live beim Indian Summer in Elspe

Elspe. Auch Max Giesinger kommt zum Indian Summer auf die Elsper Freilichtbühne. Wer Karten haben will, der darf nicht lange überlegen.

Mit dem Singer-Songwriter Max Giesinger kommt am Freitag, 24. September, der nächste „Hochkaräter“ zum Indian Summer nach Elspe. Durch seinen Hit „80 Millionen“, der zur Fußball-Weltmeisterschaft 2016 umgedichtet wurde, und somit als Fußballhit in aller Munde war, gelang ihm der große Durchbruch. Hits wie Wenn sie tanzt, Legenden oder Auf das, was da noch kommt trugen zu einem der rasantesten Karriereaufstiege der jüngeren Popgeschichte bei und gelten unlängst als Evergreens, die inzwischen wirklich jeder kennt – egal ob jung oder alt. Das Konzert mit Max Giesinger findet am Freitag, 24. September, statt. Der Ticketverkauf startet am Freitag, 11. Juni, um 10 Uhr unter www.elspe.de und www.eventim.de.

Irgendwann ist jetzt

Auf seiner aktuellen Hit-Single „Irgendwann ist jetzt“ trifft Max Giesinger den Nagel auf den Kopf und greift damit das Lebensgefühl einer ganzen Nation auf. Der Künstler präsentiert von Juni bis September erstmals seine Songs in einem akustischen Gewand live. Max Giesinger zählt heute zu den relevantesten deutschen Popkünstlern.

Weitere Stars geplant

Abgeschlossen ist das diesjährige Line-Up noch nicht. „Den ein oder anderen Künstler werden wir noch präsentieren“, so die Veranstalter euphorisch. Die Veranstalter Elspe Festival GmbH und Eventtechnik Südwestfalen gehen stark davon aus, dass die Konzerte planmäßig stattfinden werden und hoffen auf eine Erweiterung der Zuschauerkapazitäten. „Die große Open-Air-Location mit dem strukturierten Hygienekonzept, das Vertrauen seitens der Stadt Lennestadt, den vielen Testmöglichkeiten und der Impfbereitschaft der Leute: All das spielt uns für die Umsetzung der Veranstaltungsreihe in die Karten. Wir sind daher guter Dinge die Kapazitäten nochmals erweitern zu können“, so die Stimmen aus dem Organisationsteam. Neuigkeiten zu den Shows werden auf der Homepage www.elspe.de sowie auf den Social Media Kanälen bekannt gegeben.

Das aktuelle Line Up

Diese Stars sind beim Indian Summer 2021 dabei:

Do 09.09. Niedecken liest & singt Bob Dylan; Tickets unter www.elspe.de

Fr. 10.09. Revolverheld; Resttickets unter www.elspe.de und www.eventim.de

Sa. 11.09. Gentleman; Tickets unter www.elspe.de

Do. 16.09. Element of Crime; Tickets unter www.elspe.de

Fr. 17.09. Wincent Weiss; Resttickets unter www.elspe.de

Sa. 18.09. Rea Garvey; bereits ausverkauft

So. 19.09. Johannes Oerding; bereits ausverkauft

Fr. 24.09. Max Giesinger Vorverkauf-Start 11.6. unter www.elspe.se und www.eventim.

