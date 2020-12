MdB-Kandidatenkür im Kreis Olpe später

Die Kandidatenbestimmung für den Bundestag verzögert sich.

Wer für die CDU im Kreis Olpe in den Bundestagswahlkampf ziehen wird, ist weiter offen und wird erst im Laufe des Frühjahrs entschieden, erklärt Kreisgeschäftsführer Hubert Brill auf Anfrage. Am vergangenen Mittwoch hatten sich die fünf Bewerber in einer sogenannten Präsenzveranstaltung in der Stadthalle Attendorn dem Kreisvorstand vorgestellt. Eine richtungsweisende Empfehlung des Vorstands an die Mitglieder wurde nach dem Termin nicht gegeben. Dies soll laut Brill erst nach der nächsten Sitzung geschehen.

Verzögerung

Ursprünglich sollte der MdB-Kandidat der Kreis-CDU Anfang Januar offiziell nominiert werden, das Verfahren verzögert sich. Bis Mitte Januar will die Kreis-CDU den Gemeinde- und Stadtverbänden im Kreis Gelegenheit geben, die Bewerber selbst zu weiteren Vorstellungsrunden einzuladen bzw. Empfehlungen oder Unterstützungen auszusprechen, sofern dies noch nicht geschehen ist. Danach will die Kreis-CDU die Basis, also alle CDU-Mitglieder im Kreis zu einer Aufstellungsversammlung in Form einer Präsenzveranstaltung einladen, wo der neue MdB-Kandidat und Nachfolger von Dr. Matthias Heider gewählt wird. Eine Abstimmung per Briefwahl sei nicht möglich. Diese Versammlung sollte eigentlich für die zweite Januarhälfte terminiert werden, was aber wegen der Coronasitation unwahrscheinlich ist. Hubert Brill: „Ich gehe davon aus, dass die Aufstellungsversammlung erst im Frühjahr stattfinden kann.“

Unklar ist auch, ob die CDU im Märkischen Kreis noch einen eigenen Kandidaten für den Wahlkreis Olpe/Märkischer Kreis II aufstellen wird. Die Junge Union des Märkischen Kreises hatte bereits erklärt, Florian Müller, einen der fünf Bewerber aus dem Kreis OIpe, unterstützen zu wollen.