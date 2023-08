Medizin-Forum im Kreis Olpe – Exklusive Teilnahme sichern

Kreis Olpe. Die WP lädt Interessierte zum Medizin-Forum zum Thema Rückenschmerzen ein. Experten erklären, wie man sie lindern kann. Jetzt anmelden.

Rückenbeschwerden kennen viele Menschen. Vor allem mit steigendem Alter nehmen die Beschwerden häufig zu. Im Rahmen unseres großen „Medizin-Checks“ – eine Serie, die sich seit Anfang des Jahres der medizinischen Versorgung im Kreis Olpe widmet – laden wir alle Interessierten in Kooperation mit der Katholischen Hospitalgesellschaft Südwestfalen zum „Medizin-Forum“ am Dienstag, 22. August, ein.

Dr. Jürgen Bong, Chefarzt für Chirurgie, Foto: Katholische Hospitalgesellschaft Südwestfalen gGmbH

Das „Medizin-Forum“, das sich innerhalb der Funke-Mediengruppe bereits zu einem festen Format entwickelt hat, widmet sich im Kreis Olpe dem Thema „Rückenschmerzen“. Ein Blick auf die statistischen Zahlen zeigt, dass Rückenschmerzen nicht nur eine Begleiterscheinung sind, sondern auch häufig zu Fehlzeiten am Arbeitsplatz und/oder gar zu Krankenhausaufenthalten führen. Aus einer Pressemitteilung der AOK geht hervor, dass die Fehlzeiten wegen Rückenbeschwerden im vergangenen Jahr im Kreis Olpe weiter angestiegen sind und einen Höchstwert erreicht haben. Insgesamt verursachten sie 63.189 Ausfalltage bei den beschäftigten AOK-Mitgliedern im Kreis Olpe. Das sind 13,8 Prozent mehr als noch ein Jahr zuvor (55.540 Fehltage) und sogar 21,2 Prozent mehr als 2020 mit 52.145 Ausfalltagen.

Im Rahmen des „Medizin-Forums“ unserer Zeitung in Kooperation mit der Katholischen Hospitalgesellschaft Südwestfalen werden Dr. Jürgen Bong, Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie (St. Martinus-Hospital Olpe und St. Josefs-Hospital Lennestadt), sowie David Meiworm, Leiter der Physiotherapie am St. Josefs-Hospital, zum Thema „Rückenschmerzen“ referieren und Fragen der Zuhörer beantworten.

„Ich wollte nur etwas vom Boden aufheben und kam dann nicht mehr hoch - So oder so ähnlich erleben 90 Prozent aller Menschen während ihres Lebens mindestens einmal starke Rückenschmerzen“, führt Dr. Jürgen Bong (Foto) aus. „Die Schmerzen machen einem bewusst, wie sehr die Wirbelsäule bei den täglichen Bewegungen beteiligt ist. Auch wenn die Rückenschmerzen häufig erneut auftreten, stellt das kein unvermeidbares Problem da“, sagt er. Während akute Rückenschmerzen nur zu kurzfristigen Beeinträchtigungen führten, schränke eine Chronifizierung der Rückenschmerzen die Lebensqualität erheblich ein. „Auf Grundlage aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse soll vermittelt werden, wie Rückenschmerzen vorgebeugt und bestehende Schmerzen gelindert werden“, so Dr. Jürgen Bong: „Bei der Veranstaltung erhalten die Teilnehmenden Tipps sowie Anleitungen zu praktischen Übungen.“

Jetzt anmelden

Das „Medizin-Forum“ findet statt am Dienstag, 22. August, ab 17 Uhr in der Fortbildungsakademie in Rhode (Alte Landstraße 6). Eine Anmeldung ist erforderlich. Die Plätze sind limitiert. Exklusive und kostenlose Teilnahme sichern unter 0201/8048058 (Montag bis Freitag 6 bis 18 Uhr).

