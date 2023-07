Mega-Deal in der Luftfahrt: Mubea kauft Airbus-Zulieferer

Attendorn. Mubea stärkt seine Position in der Luftfahrtbranche. Dafür wurde jetzt ein Deal mit einem Schweizer Luft- und Raumfahrtunternehmen geschlossen.

Die Muhr und Bender KG (Mubea) mit Sitz in Attendorn baut sich zunehmend ein zweites Standbein in der Luftfahrtbranche auf. Am Mittwoch hat der Automobilzulieferer einen Vertrag mit der RUAG International Holding AG unterzeichnet. Damit hat das Familienunternehmen die Aerostructures-Einheit Deutschland und Ungarn übernommen.

„Mit der Übernahme der Luftfahrtaktivitäten von RUAG Aerostructures Deutschland und Ungarn ergänzt Mubea sein bestehendes Aviation-Geschäft um eine wichtige strategische Komponente und etabliert sich als mittelständischer deutscher Zulieferer von Airbus. Mit diesem Schritt wollen wir einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Airbus-Lieferkette leisten,“ sagt Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Thomas Muhr, Geschäftsführender Gesellschafter der Muhr und Bender KG. Ausschlaggebend für den Deal sei RUAGs starke Position auf dem Gebiet der Konstruktion und Montage von Rumpfsektionen, insbesondere für die A320-Familie von Airbus, gewesen.

Übernahme von 1000 Mitarbeitern in Deutschland und Ungarn

Die Übernahme ist das Ergebnis einer strategischen Weiterentwicklung. Mubea wird in diesem Rahmen insgesamt 1000 Mitarbeiter an dem deutschen Produktionsstandort Oberpfaffenhofen und an dem ungarischen Produktionsstandort Eger beschäftigen. Beide Standorte werden im Jahr 2023 einen Umsatz in Höhe von ca. 200 Millionen Euro erwirtschaften, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

Thomas Muhr zeigt sich mit dem Abschluss sehr zufrieden: „Die Technologieführerschaft, die langjährige enge Zusammenarbeit mit Airbus im A320-Programm, die hohe Zuverlässigkeit sowie die hohe Kompetenz und Motivation der Mitarbeitenden waren wichtige Kriterien für unsere Entscheidung, die Luftfahrtaktivitäten der RUAG Aerostructures Deutschland und Ungarn zu übernehmen. Wir freuen uns daher, die Mitarbeitenden der beiden Standorte Oberpfaffenhofen und Eger in naher Zukunft in der Mubea-Familie begrüßen zu dürfen.“

RUAG ist ein Schweizer Luft- und Raumfahrtunternehmen mit Produktionsstandorten in sieben Ländern und gliedert sich in die beiden Divisionen „Beyond Gravity“ und „RUAG Aerostructures“. RUAG International beschäftigt weltweit fast 3000 Mitarbeitende. (bpr)

