Megaspende: Kabelschlepp-Mitarbeiter sammeln für guten Zweck

Mitarbeiter von Tsubaki Kabelschlepp überreichen die Spendenschecks an Petra Schwickerath von der Krebsberatungsstelle Olpe (links im Bild) sowie an Christiana Enders und Gerlinde Dierig von der Initiative Warenkorb in Olpe.

Wenden/Hünsborn Seit Jahren unterstützt die Belegschaft von Tsubaki-Kabelschlepp in Wenden soziale Initiativen. Die Summe ist wieder mehr als stattlich.

Schon seit vielen Jahren spenden die Mitarbeiter von TSUBAKI KABELSCHLEPP zu Weihnachten Geld für den guten Zweck. Auch 2023 ist wieder eine stattliche Summe zusammengekommen – dieses Mal gehen die Spenden an zwei Organisationen in der Region.

Die rund 340 Mitarbeiter an den beiden Standorten in Wenden und Hünsborn spendeten insgesamt über 5.700 Euro. Der Betrag wurde von TSUBAKI KABELSCHLEPP auf 11.500 Euro verdoppelt. Über je 5.750 Euro freuen sich die Krebsgesellschaft NRW (Krebsberatungsstelle Olpe) und die Ökumenische Initiative Warenkorb in Olpe. Die Belegschaft von KABELSCHLEPP überreichte die Schecks auf ihrer Weihnachtsfeier an Vertreter der beiden Organisationen.

Die Ökumenische Initiative Warenkorb in Olpe wird von beiden christlichen Kirchen getragen. Täglich versorgen ehrenamtliche Helfer etwa 100 bis 130 bedürftige Menschen – vorwiegend mit Lebensmitteln des täglichen Bedarfs. Insgesamt nehmen aktuell rund 800 bis 900 Bedürftige das Angebot regelmäßig in Anspruch, während die Spenden in der Region laut den Initiatoren weniger werden.

Die Krebsberatungsstelle Olpe hat sich im vergangenen Jahr in der Region etabliert und bietet an Krebs erkrankten Menschen wirtschaftliche und lebenspraktische Hilfestellung. Mit dem gespendeten Geld will man 2024 unter anderem Workshops und Seminare für Betroffene und deren Angehörige finanzieren. Zielgruppe sind außerdem Menschen, die an Fatigue leiden, einem Erschöpfungs-Syndrom, das in Folge von Krebs oder anderen chronischen Erkrankungen auftreten kann.

„Wir sind sehr stolz auf die hohe und seit Jahren andauernde Spendenbereitschaft unserer Belegschaft“, erklärt Geschäftsführer Henning Preis. „Gerne verdoppeln wir auch in diesem Jahr den Betrag und unterstützen damit wichtige Initiativen in unserer Region.“

