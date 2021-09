Meggen: Einbrecher kommen mit Vorschlaghammer und Dachleiter

Meggen. Unbekannte versuchten am Sonntagabend über das Dach in einen Verbrauchermarkt einzusteigen. Aber daraus wurde nichts.

Zwei unbekannte Täter haben am Sonntag zwischen 23.20 Uhr und 23.55 Uhr versucht, in einen Verbrauchermarkt in der Meggener Straße in Meggen einzudringen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stellten sie dafür eine mitgebrachte Holzleiter an das Gebäude, stiegen auf das Dach und begannen dort, Dachpfannen abzudecken. Dabei wurde der Alarm ausgelöst, so dass sie umgehend flüchteten. Die Polizei leitete sofort eine Nahbereichsfahndung ein, die jedoch negativ verlief.

Aufgrund von Zeugenbeobachtungen lassen sich die Täter folgendermaßen beschreiben: Der erste Täter hat eine normale Statur, ist zwischen 170 cm und 175 cm, trug eine Steppjacke und eine Mütze und hatte einen Vorschlaghammer in der Hand. Der zweite Täter war dünn, ebenso groß, Bekleidung: Jeanshose, Kapuzenjacke bzw. -pullover, Sturmhaube, und hatte einen länglichen Gegenstand in der Hand, vermutlich einen Vorschlaghammer oder ein Brecheisen, so die Polizei. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer Tel. 02761/9269-0 entgegen.

