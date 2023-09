Meggen: Sechsjähriges Kind bei Unfall schwer verletzt

Die Polizei bei der Unfallaufnahme in Meggen. Die B 236 war nach dem Unfall längere Zeit gesperrt. Es kam zu längeren Rückstaus in beide Richtungen.

Meggen. Ein sechsjähriges Kind überquerte am Donnerstagnachmittag in Meggen die B 236, ein Pkw-Fahrer konnte nicht mehr früh genug bremsen.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Meggener Straße (B 236) in Meggen wurde am Donnerstagnachmittag ein Kind schwer verletzt. Um kurz nach 16.30 Uhr befuhr ein 73-jähriger Pkw-Fahrer aus Lennestadt mit seinem Auto die Straße in Fahrtrichtung Maumke. Auf der geraden Strecke, an der Einfahrt zur Kleiderkammer der Caritas, überquerte ein sechsjähriges Kind die Fahrbahn, so dass es zu einem Zusammenstoß zwischen Pkw und Kind kam.

+++ Lesen Sie auch: Finnentrop: Großer Einsatz der Polizei: Haus nach Waffen durchsucht +++

Dabei verletzte sich das Kind schwer, aber nicht lebensgefährlich. Das Kind, sowie eine weitere, nicht an dem Unfall beteiligte Person, wurden mit einem Rettungswagen in ein nahe liegendes Krankenhaus verbracht. Die Unfallörtlichkeit war für die Dauer der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt. Es kam zu längeren Rückstaus auf der B 236 in beide Richtungen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe