Meggen: Seniorin fährt in parkendes Auto – mehrere Verletzte

Lennestadt. Bei einem Unfall in Lennestadt-Meggen sind mehrere Personen verletzt worden. Eine Seniorin (85) hatte ein am Straßenrand geparktes Auto übersehen.

Eine 85 Jahre alte Autofahrerin und ihre Insassen sind bei einem Unfall in Lennestadt am Samstag leicht verletzt worden. Die Seniorin fuhr nach Polizeiangaben gegen 18.10 Uhr mit ihrem Wagen auf der Meggener Straße in Richtung Altenhundem, als sie ein am Fahrbahnrand geparktes Auto übersah – wegen der Witterungsverhältnisse, wie sie gegenüber der Polizei erklärte. Beide Fahrzeuge stießen zusammen.

+++ Mehr Infos aus Lennestadt: Vollsperrung der B 236 dauert an +++

Die Verletzten wurden zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe