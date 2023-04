Meggen: Vereinschef fordert 50 Schützen mehr im Festzug

Meggen. Meggens Schützenvorstand kritisiert, dass zu wenige Mitglieder beim Großen Festzug mitmarschieren und droht mit Konsequenzen.

Thorsten Stachelscheid, Vorsitzender des Schützenvereins Meggen 1609, hatte einen besonderen Punkt auf die Tagesordnung der Jahreshauptversammlung gesetzt. Die nachlassende Teilnahme der Schützenbrüder am sonntäglichen Festzug macht ihm Sorgen. „Wir betreiben in Meggen – nicht nur in finanzieller Hinsicht – einen erheblichen Aufwand, um den Schützenzug auch für die überörtlichen Besucher möglichst attraktiv zu gestalten. Es kann aber nicht sein, dass wir mit Mühe sechs Musikkapellen akquirieren und es marschieren dahinter nur noch wenige Personen mit“, so Stachelscheid.

+++ Lesen Sie auch: Post von EO.N - Kunden im Kreis Olpe staunen nicht schlecht +++

Mit 830 Mitgliedern gehört Meggen zu den stärksten Vereinen in der Stadt. Nach Abzug aller Senioren, Frauen, Kinder, auswärtigen und nichtmarschierfähigen Mitgliedern, sowie der Funktionsträger wie Vorstand, Königskompanie und Hofstaat, könnten gut und gerne immer noch 300 „normale“ Schützen mitmarschieren. Beim Festumzug 2022 waren es laut Stachelscheid aber gerade mal 80. „Da erwarte ich auf jeden Fall 50 mehr“, sagt der Vorsitzende. „Wenn jeder noch einen Schützenbruder zum Zug mitbringen würde, wäre das Problem gelöst.“ Sonst müsse man den Zug verkleinern.

Der Versuch des Vereins, mit ein oder zwei Freibier oder einer Auszeichnung für den personenstärksten Schützenzug im Festzug mehr marschierende Schützen zu ködern, fruchtete nicht. „Haben wir alles schon versucht“, so Stachelscheid.

Das Problem betrifft nicht nur die Meggener, auch andere Lennestädter Schützenvereine kennen es. Das wurde beim letzten Treffen der Lennestädter Schützenvorstände bekannt. „Viele Leute haben einfach kein Interesse mehr sich zu engagieren“, glaubt Stachelscheid an ein tiefergreifendes gesellschaftliches Problem. Das betreffe jeden Verein, nicht nur die Schützen.

Blick in die Mitgliederversammlung des Schützenvereins Meggen 1609 e.V. Foto: Privat

Erfreulich dagegen: Die Finanzen des Traditionsvereins sind geordnet. Kassierer Achim Friedrichs stellte in seinem Kassenbericht heraus, dass sich die selbst bewirtschaftete Gaststätte „Schützenhof“ mit ihren Einnahmen zu einer der Haupteinnahmequellen entwickelt habe. Zusammen mit den Umsätzen aus den Sponsoren- und Werbeverträgen bewirkten sie ein stabiles, finanzielles Rückgrat. Trotz eines überschaubaren Defizits befinde sich der Verein auf stabilen Füßen. Friedrichs: „Ob das so bleibt, vermag kaum einer zur sagen, da sich auch der Schützenverein der Inflation, vermehrter öffentlicher Abgaben, gestiegenen Preisen und - nicht zuletzt - unkalkulierbaren Energiekosten gegenüber sieht“.

Schriftführer Falko Spormann ließ in seiner bekannt kurzen und knappen Art die Ereignisse des letzten Jahres Revue passieren. Zwei Highlights waren bemerkenswert: Beim sehr gut besuchten Kinderschützenfest im Mai wurde Anton Thielmann der neue Kinderschützenkönig. Da ließ es sich sein Papa Karsten Thielmann nicht nehmen und errang im September die Königswürde bei den „Großen“.

Emotional wurde es bei den Wahlen. Traurig nahmen Vorstand und Mitglieder zur Kenntnis, dass der langjährige Beisitzer Dieter Wurm, der auch schon König und Kaiser war, nicht wieder kandidierte. Er mache dies, um einem Jüngeren Platz zu machen, sagte er. Umstimmen ließ er sich nicht, obwohl lautstark Wiederwahl gefordert wurde. Zum Abschied gab es stehenden Beifall für ihn. ebe

Wahlen und Ehrungen

Der 2. Vorsitzende Jost Nöller, Geschäftsführer Falko Spormann und Beisitzer Daniel Hardebusch wurden in ihren Ämtern bestätigt. Für Dieter Wurm rückte Ingo Peetz an den Vorstandstisch.

Zum neuen Offizier für Lukas Zimmermann wurde Osman Sacakli gewählt, für Michel Hansens Jonas Friedrichs. Wiedergewählt wurden Damian Struwe, David Grünhage, Christian Albrecht, Marcel Clever und Marius Drees.

Flankiert von den Fahnenabordnungen wurden die anwesenden Jubilare geehrt:

Seit 40 Jahren gehören dem Verein an: Thomas Bette, Reiner Friedrichs, Andreas Kebben, Ulrich Pott, Dr. Uwe Silberberg, Martin Struwe und Falko Winkel, seit 25 Jahren Karsten Düsing und Thorsten Köster.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe