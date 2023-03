Meggener Musiker starten mit Paukenschlag ins Jubiläumsjahr

Das Sinfonische Blasorchester des Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr spielt am Donnerstag, 16. März, in der Schützenhalle Meggen zum Benefizkonzert auf.

Meggen. Mit einem Benefizkonzert am 16. März in der Meggener Schützenhalle steht der erste Höhepunkt im Jubiläumsjahr des Orchesters vor der Tür.

So langsam beginnt es in den Reihen der Meggener Knappenkapelle (MKK) zu kribbeln. Denn mit dem Benefizkonzert des Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr aus Hilden am Donnerstag, 16. März, in der Meggener Schützenhalle steht der erste Höhepunkt im Jubiläumsjahr des Orchesters vor der Tür.

Die Vorfreude, dass es nach monatelangen Planungen und vielen Sitzungen endlich losgeht, ist an der Meggener Straße, wo die Knappenkapelle im ehemaligen Kino der Bergbaugesellschaft Sachtleben ihr Zuhause hat, spürbar. 140 Jahre sind eine Hausnummer und der Vorstand weiß, dass diese Tradition verpflichtet. In ihren traditionellen Bergbau-Uniformen mit der roten Feder am Hut sorgen die 45 Aktiven des Großen Blasorchesters auch optisch dafür, dass die Bergbauzeit, die den Ort nachhaltig geprägt hat, präsent bleibt. Kurz gesagt: Der Bergbau gehört zur DNA des 1883 gegründeten Musikvereins.

Richtiges Heimspiel

Dies stellt das Orchester jedes Jahr mit einem Serenadenkonzert am Sicilia-Schacht in Meggen eindrucksvoll unter Beweis. Übrigens: Bei der Einweihung des Schachtes 1951 trug der damalige Musikverein Meggen zum ersten Mal eine Knappenuniform und nannte sich „Meggener Knappenkapelle.“ Das eigentliche Ziel jedes Orchesters ist mit Musik Freude zu bereiten, wie es Dirigent Steffen Wesener im Jubiläumsflyer treffend beschreibt. „In unserem 140. Jubiläumsjahr möchten wie gemeinsam mit Ihnen erleben, was Musik bewegen kann“, lädt der musikalische Leiter alle Musikfans aus Meggen und darüber hinaus zu den Jubiläumsfeierlichkeiten ein.

Ruwen Wesener (links), Trompete, und Steffen Wesener Dirigent der Knappenkapelle Meggen Foto: Daniel Hüttmann

Den Auftakt macht am Donnerstag, 16. März, ab 19.30 Uhr das Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr (AMK) in der Meggener Schützenhalle. In der „Talentschmiede“ des Deutschen Militärmusikdienstes haben schon viele Musikerinnen und Musiker aus dem Kreis Olpe und auch einige aus der Meggener Knappenkapelle ihre musikalische Karriere gestartet. Derzeit steht Ruwen Wesener, der Bruder des Dirigenten, in den Reihen des AMK und studiert im Fach Trompete an der Robert-Schumann-Hochschule für Musik in Düsseldorf. Für den Meggener wird es ein richtiges Heimspiel in der Meggener Schützenhalle.

Kartenvorverkauf auch im Internet Der Erlös des Benefizkonzerts am 16. März (Beginn: 19.30 Uhr) ist die für die musikalische Frühförderung von Kindern in Kitas und Schulen in Meggen bestimmt. Karten gibt es in den Apotheken in Meggen und Maumke und im WieWoWatt in Altenhundem, sowie bei allen aktiven Musikern.

Karten (im Vorverkauf 16 Euro, Abendkasse 18 Euro, Schüler/Studenten 12 Euro) können auch direkt im Internet oder per Mail vorbestellt werden, unter: www.meggener-knappenkapel

le.de oder vvk@mkk1883.de

Zu Ausbildungszwecken gibt das AMK regelmäßig Benefizkonzerte vor einem größeren Publikum. Der Vorstand der Knappenkapelle freut sich, dass es gelungen ist, das Blasorchester mit rund 70 Aktiven im Jubiläumsjahr an die Lenne zu holen. Unter Leitung von Oberleutnant Paul Stöher und Leutnant Katja Wilhelmy wird das Orchester einen Querschnitt seines musikalischen Schaffens präsentieren, darunter traditionelle Märsche (zum Beispiel Viribus unitis von Johann Strauss Sohn op. 96), die Grande Fanfare von Thomas Doss, aber auch Sinfonische Blasmusik und modernere Arrangements wie ein Medley mit Songs der Band „Toto“.

