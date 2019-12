Mehr Frauenpower in den Räten!

Die Studie rückt den Kreis Olpe in kein besonders gutes Licht. Alarmierend ist vor allem der geringe Anteil von Frauen im Kreistag bzw. in den hiesigen Räten der sieben Kommunen. Aus den Rathäusern ist zu vernehmen: Frauen sind willkommen, auch in Führungspositionen, aber es gibt nicht genügend Interessentinnen. Das kann nur bedeuten, dass die Rahmenbedingungen für Frauen noch nicht gut genug sind.

Die Parteien sind hier gefragt, sie müssen Parität fördern. Dass immer noch so wenig Frauen in Räten vertreten sind, liegt jedenfalls nicht daran, dass Männer Kommunalpolitik besser könnten.

Das Argument, Frauen seien selbst schuld und würden sich vor politischen Ehrenämtern drücken, darf man nicht gelten lassen. Denn nach wie vor sind Frauen immer noch belastet bei dem Versuch, Familie und Beruf sowie ehrenamtliche Tätigkeiten in Vereinen unter einen Hut zu bringen.