Meilertage in Attendorn: „Das ist ganz besondere Holzkohle“

Attendorn. Der Osterfeuerverein rührt die Werbetrommel für seine Attendorner Meilertage. Wann und wo? Hier mehr.

Frotzeln und ab und zu ein bisschen stänkern, gehört zum Attendorner Osterbrauchtum wie das Bürden binden, Fackeln schwenken und Holz stellen. Aber wenn es ernst wird, halten die vier Po(or)ten zusammen, erst recht im Jubiläumsjahr „800 Jahre Attendorn“. So bereiten die im Osterfeuerverein zusammengeschlossene Waterpoote, Niederste Poorte, Ennester Pote und Kölner Poorte schon seit 2019 die Attendorner Meilertage 2022 vor. Das „Gemeinschaftsprojekt“ stellten Olaf Homberg und Dieter Hundt vom Osterfeuerverein sowie Peter „Pittjes“ Höffer jetzt auf dem Osterkopp der Waterpoote hoch über der Stadt Attendorn vor.

12. bis 21. August

Vom 12. bis zum 21. August dreht sich hier alles um den Kohlenmeiler. Höffer, seit Kindesbeinen in der Waterpoote zu Hause, verspricht „zehn Tage Remmidemmi“. Das Buchenholz aus dem Stadtwald haben die Poskebrüder schon vor Monaten in zweitägiger Arbeit zubereitet und in der Nähe des Osterkopps der Waterpoote aufgestapelt: 63 Raummeter gespaltenes Holz.

Eine originelle Idee: Mit dem QR-Code an diesem Stück Holzkohle kann man das Programm der Attendorner Meilertage 2022 hochladen. Foto: Martin Droste/WP

Angezündet und zuvor gesegnet wird der Meiler mit einem Durchmesser von acht Metern bei der offiziellen Eröffnung am Freitag, 12. August. Beim großen Finale und Schlusstag am 21. August brechen die beiden erfahrenen Köhler Georg Sasse aus Oberhundem und Christoph Kordes aus Heinsberg den Meiler auf, dann wird die Kohle verkauft. „Das ist ganz besondere Holzkohle“, betont Peter „Pittjes“ Höffer.

Verkauft wird der 15-Kilogramm-Sack Holzkohle für 30 Euro. Marken für die „Original Attendorner Köhlerkohle“ gibt es an allen Tagen. Zur Beköstigung stehen Bierwagen sowie ein von „Nelli“ König und Uwe Beul betriebener fahrbarer Backes bereit. Von ofenfrischen Spezialitäten und Flammkuchen aus dem Holzofen über ein Spanferkel mit Kraut bis zum leckeren Eis ist reichlich Leckeres zu kosten. Und auch bei der Musik dürfte für jeden etwas dabei sein.Am 13. August werden die vier Poskevätter zu DJs und legen auf. Beim Heimatabend am 19. August treten die „Altstattbuben“ und vielleicht die „Sixtinische Kapelle“ auf. Einen Tag später am 20. August spielen die heimischen Bands „Rustics“ und „Finerip“ auf der Bühne von Studio A. „Das ist für uns eine Premiere. Mal sehen, wie das ankommt“, ist Rainer Müller gespannt auf den ersten Open-Air-Gig. Zuhause ist das Studio A eigentlich im ehemaligen Antiquariat an der Kölner Straße und längst mehr als nur ein künstlerischer Geheimtipp geworden. „Wir haben eine Warteliste von über 100 Bands und Musikern“, verrät Studio-A-Macher Müller.

Werbung Werbung für die „Attendorner Meilertage 2022“ macht der veranstaltende Osterfeuerverein nicht nur über einen Flyer. Aktiv sind die Poskebrüder auch bei Facebook, Twitter und Instagram. Weitere Informationen gibt es im Internet unter glut-fueer.de. Zudem werden Holzkohlestücke mit einem entsprechen QR-Code verteilt.

An das letzte Meilerfest auf dem Osterkopp der Waterpoote im Jahr 1989 können sich Olaf Homberg und Peter „Pittjes“ Höffer noch gut erinnern. Damals wurde auch die Pootenkapelle gegründet. Aus der Idee von Homberg, 2. Vorsitzender des Osterfeuervereins, entstanden dann die „Attendorner Meilertage 2022“.

Die Kosten für die Meilertage sind erheblich, berichtet Dieter Hundt, Geschäftsführer des Osterfeuervereins. Aber die Preise auf dem Osterkopp der Waterpoote bleiben an allen zehn Tagen erschwinglich. Bei Bedarf wird ein Shuttle-Service vom Parkplatz Schelmeskamp (neben der Aral-Tankstelle) eingerichtet.

