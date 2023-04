Meilertage in Benolpe: AlIe Infos im Überblick

Benolpe. Vom 18. bis 23. Juli brennt in Kirchhundem-Benolpe ein Meiler. Bei der Planung der Meilertage setzen die Verantwortlichen auf Digitaltechnik.

Digitalisierung, für die einen ist das ein Fluch, für andere ein Segen. Wie hilfreich die Technologie sein kann, wenn sie sinnvoll eingesetzt wird, zeigt die Dorfgemeinschaft in Kirchhundem-Benolpe. Fast die gesamte Planung der Benolper Meilertage in diesem Sommer von 18. bis 23. Juli (wir berichteten) verlief bisher weitgehend digital. „Mithilfe unserer neuen mobilen Website konnten wir in wenigen Tagen die große Anzahl von Helfern aus allen Benolper Vereinen und Gruppen mobilisieren, ohne die eine solche Veranstaltung nicht möglich wäre. Die Organisation und Durchführung der Meilertage läuft über ausgefeilte WhatsApp-Community Konzepte, begleitet wird die Veranstaltung durch zahlreiche Social Media Kampagnen“, so Alexander Kordes, Vorsitzender des Heimat-und Fördervereins Benolpe, der die Meilertage 2023 federführend veranstaltet. Mehr noch: In Benolpe können die Dorfbewohner an vielen Versammlungen per Remote-Verbindung, also über das Internet, teilnehmen und abstimmen.

In einer Bürgerversammlung im September letzten Jahres stellte Thorsten Greiten, gebürtiger Benolper, Geschäftsführer eines Unternehmens für digitale Kommunikation in Köln und seinem Heimatort nach wie vor sehr verbunden, das neue Digitalkonzept erstmal vor und versprach „eine große Sache, die viel Wirbel machen wird.“ Auf Greitens Initiative und unter seiner Führung wurde die neue professionelle Dorf-Homepage www.benolpe.de aufgebaut, über die die neuen digitalen Kommunikationskanäle geschaltet werden. Die Homepage liefert zudem einen schnellen Überblick über alle Veranstaltungen, Neuigkeiten, über Vereine, Historisches und vieles mehr.

Natürlich auch alle Neuigkeiten und Entwicklungen in Sachen Benolper Meilertage 2023. „Die Durchführung der Benolper Meilertage erfordert viele Absprachen und bringt immer neue Ideen hervor. Dabei wollen wir alle mitnehmen“, so Ortsvorsteher Thomas Weidebach. Das funktioniert nur durch schnelle, umfassende und transparente Information. Das, was sich nicht digital regeln lässt, wird in den Dorftreffs in der Schützenhalle geregelt, zu denen der Ortsvorsteher regelmäßig einlädt. Und der zeigt sich sehr zufrieden: „Es ist großartig zu sehen, wie viel Energie und Wille in unserem kleinen Ort steckt. Unser neues Format der Dorftreffs wird gut besucht, es wird viel diskutiert und in offenen Diskussionen vorangebracht.“

So sind die Weichen für erfolgreiche Meilertage nach zehn Jahren Pause gestellt. Vom 18. bis zum 23. Juli wird auf dem alten Hardtplatz, Richtung Benolper Kreuz, wieder ein Kohlenmeiler brennen und nach alter Väter Sitte Holzkohle produzieren. Bereits vor dem vergangenen Winter wurden 30 Raummeter Holz bereitgestellt, um das besondere Event anzugehen.

Die Meilertage werden am Dienstag, 18. Juli, gegen 15 Uhr mit dem Anzünden des Meilers starten. Hierzu werden viele Ehrengäste, darunter auch Vertreter der Gemeinde Kirchhundem, viele benachbarte Ortsvorsteher sowie die Ratsvertreter der uralten Kirchspielanlieger Bilstein und Kirchveischede erwartet.

Der Mittwoch gehört den Kindern, am Donnerstag ist Seniorentag auf der Hardt. Die angrenzende Schießanlage des Schützenvereins Benolpe wird am Freitag, 21. Juli, dann Schauplatz des Frauenschützenfestes. Am Samstag kommt es dann sicher zu einem weiteren Höhepunkt der Benolper Meilertage: „Ein regionaler Treckertreff mitten in der Natur, besser kann es nicht sein“, fügt Dietmar Bertram hinzu. Die Treckerfreunde „Gut Dampf” Benolpe haben bereits im November das Holz für den Meiler bereitgestellt und laden in diesem Jahr wieder alle Freunde der großen und auch kleinen Maschinen zum Treckertreff auf dem Hardtplatz ein.

Die Meilertage schließen am Sonntag, 23. Juli, mit dem sogenannten Meiler-Aufbruch und dem Verkauf der fertigen heimischen Holzkohle. Die Möglichkeiten zu Vorbestellungen werden im Internet auf www.benolpe.de rechtzeitig bekannt gegeben. In der gesamten Meilerwoche wird es täglich ein buntes Spektakel für Jung und Alt mit jeder Menge Programmpunkte geben, die derzeit im Detail ausgearbeitet und rechtzeitig bekannt gegeben werden - natürlich auch digital auf www.benolpe.de.

