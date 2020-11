Messerstecherei in Olpe: Anklage wegen versuchten Totschlags

Olpe. Zweimal soll ein junger Mann einem 38-Jährigen in der ZUE in Olpe ein Messer in den Bauch gerammt haben. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Eine ganze Reihe von Messerstechereien hielt die Polizei im Kreis Olpe in Atem. Am 10. Juli war ein Syrer (35) am Landgericht Siegen wegen Totschlags zu acht Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden, weil er am 9. September 2019 einen Landsmann (31) in der Flüchtlingsunterkunft in Attendorn erstochen haben soll. Ein 15-Jähriger wurde am 3. Juli zu fünfeinhalb Jahren Jugendstrafe verurteilt, weil er am 16. September 2019 auf einem Spielplatz in Attendorn auf einen Mitschüler (15) eingestochen haben soll. In beiden Fällen ist die Verteidigung in Revision gegangen. Zunächst recht vielversprechend verliefen die Ermittlungen nach einem lebensgefährlichen Messerstich gegen einen 17-Jährigen am Abend des 3. Juli 2020 an der Rundturnhalle in Attendorn. Zeugen hatten zwei Tatverdächtige benannt, doch der Verdacht ließ sich nicht erhärten. Die Suche nach dem Täter geht weiter. Abgeschlossen sind die Ermittlungen hingegen nach der Messerstecherei in der zentralen Unterbringungseinheit (ZUE) in Olpe „Am Finkenhagen“ am 26. Juni dieses Jahres.

Altersbestimmung

„Ich habe Anklage erhoben vor der Jugendkammer als Schwurgericht beim Landgericht Siegen wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung“, sagte Staatsanwalt Reiner Hoppmann auf Anfrage unserer Redaktion. Zunächst war damals davon ausgegangen worden, dass der Tatverdächtige 21 Jahre alt ist. „Er hat gesagt, er wäre jünger. Ein Gutachter hat zur Altersbestimmung festgestellt, dass es möglich ist, dass er zwischen 19 und 22 Jahre alt ist“, so Hoppmann. Hintergrund: Unter 21 Jahren wäre der Angeklagte noch Heranwachsender und könnte auch nach Jugendstrafrecht verurteilt werden.

In der zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) war es gegen 23.25 Uhr zu dem versuchten Tötungsdelikt gekommen. Die Staatsanwaltschaft Siegen hatte die Leitung der Ermittlungen übernommen und eine Mordkommission aus Hagen eingesetzt, die mit Unterstützung der Polizei Olpe ermittelte.

An jenem Abend soll der Angeklagte in ein Zimmer der Unterkunft gekommen sein und einen 38-Jährigen grundlos übelst beschimpft haben. Nach Informationen unserer Redaktion soll er dann unter ein Kopfkissen gegriffen, ein Taschenmesser hervorgeholt und es aufgeklappt haben. Dabei habe er gerufen, dass er den 38-Jährigen umbringen werde und ihn zweimal gezielt und mit Wucht in den Bauch gestochen. Er soll danach weiter versucht haben, das Opfer zu attackieren. Die beiden anderen Männer im Zimmer hätten ihn aber festhalten können. Dabei soll er erneut gedroht haben, den Mann umzubringen.

Lebensgefährlich verletzt

Der 38-Jährige wurde durch die Stiche lebensgefährlich verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Durch eine Notoperation konnte er gerettet werden.

Der Angeklagte soll bei der Tat unter Alkoholeinfluss gestanden haben. Wie unsere Redaktion erfuhr, soll ein psychiatrisches Gutachten ergeben haben, dass er zur Tatzeit vermindert schuldfähig gewesen ist. Der Termin zum Beginn des Prozesses gegen den in Untersuchungshaft sitzenden Mann steht noch nicht fest.