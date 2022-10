Messerstecherei in Olpe: Zwei Männer schwer verletzt

Olpe. Nach einem Streit in einer städtischen Unterkunft in Olpe zückt ein 49-Jähriger ein Messer und sticht mehrmals zu.

Lebensgefährlich verletzt wurde am Freitag gegen 18.20 Uhr ein 44-jähriger Mann bei einer Messerstecherei in Olpe. Das teilen die Staatsanwaltschaft Siegen, das Polizeipräsidium Hagen und die Kreispolizeibehörde Olpe in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Demnach war es in einer städtischen Unterkunft am Stachelauer Weg in Olpe zu einem Streit zwischen einem 49- und einem 44-jährigen Bewohner gekommen. Hierbei setzte der 49-Jährige ein Messer gegen seinen Kontrahenten ein und verletzte diesen lebensgefährlich durch mehrere Stiche.

Ein weiterer Bewohner (33) schritt schlichtend ein und wurde dabei ebenfalls durch einen Messerstich verletzt. Ihm gelang es jedoch, den Tatverdächtigen aus dem Zimmer zu sperren und Rettungskräfte zu alarmieren.

Durch eintreffende Polizeibeamte konnte der 49-jährige Mann vor Ort festgenommen werden. Eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Hagen wurde eingesetzt. Beide Geschädigte sind aktuell außer Lebensgefahr. Am Sonntag wurde durch das zuständige Gericht Untersuchungshaft gegen den 49-jährigen mutmaßlichen Täter angeordnet. Die Ermittlungen dauern an.

