Metten Fleischwaren: „Dicke Sauerländer“ ist Top-Marke 2023

Finnentrop. Großer Erfolg: Die „Dicke Sauerländer“ von Metten Fleischwaren ist als Top-Marke 2023 eines Fachmagazins ausgezeichnet worden.

Die „Dicke Sauerländer“ von Metten Fleischwaren ist als Top-Marke 2023 des renommierten Fachmagazins Lebensmittel Zeitung ausgezeichnet worden. Für jeden sichtbar wird die Auszeichnung durch das Logo der Top-Marke 2023, das zukünftig auf der 5x80g-Dose der „Dicke Sauerländer“ Bockwurst aufgedruckt ist. Auf Basis konkreter Marktforschungszahlen konnte die Marke „Dicke Sauerländer“ im Ergebnis überzeugen und den Sieg erstmals in der Unternehmensgeschichte ins Sauerland holen.

Grundlage für diese positive Produktbewertung ist der GfK Consumer Scan, eine Konsumentenstudie des größten deutschen Marktforschungsunternehmens. „Wir sind glücklich und auch ein wenig stolz, diese Auszeichnung bekommen zu haben“, so der geschäftsführende Gesellschafter Tobias Metten. „Das ist eine besondere Gemeinschaftsleistung aller Mitarbeiter. Wir sagen danke für den unermüdlichen Einsatz für das Familienunternehmen Metten.“

Verschiedene Marktzahlen ausgewertet

Um die Top-Marke in der jeweiligen Produktkategorie zu ermitteln, werden durch die GfK verschiedene Marktzahlen ausgewertet. Neben einer Mindest-Käuferreichweite, einerpositiven Umsatzentwicklung sowie einer positiven Entwicklung der Käuferzahl, ist der größte Marktanteilszugewinn in einem Kalenderjahr das eigentliche Siegerkriterium. Dank der erfolgreichen Absatzentwicklung der „Dicke Sauerländer“-Produkte, wie besonders der über die Landesgrenzen hinaus bekannten Bockwurst, aber auch der Bio-Bockwurst, der Kessel-Bockwurst und den Wiener Würstchen, ist der Firma Metten mit ihrer über 60 Jahren alten Produktmarke der Sprung auf Platz Eins in der Kategorie Würstchen-Konserven gelungen.

