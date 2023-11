Metzger-Urgesteine erhalten Diamantenen Meisterbrief

Attendorn/Ottfingen Vor 60 Jahren legten der Attendorner Horst Kurafeiski und Robert Heger (Ottfingen) ihre Prüfung zum Fleischermeister ab. Das ist ihre Geschichte.

Vor der Frankfurter Fleischerfachschule Heyne bestanden im Jahre 1963 Horst Kurafeiski und Robert Heger die Prüfung zum Fleischermeister. Das ist jetzt 60 Jahre her. Aus Anlass des Meisterjubiläums dekorierte die heimische Handwerkskammer Südwestfalen die Jubilare mit dem Diamantenen Meisterbrief.

Obwohl die Geehrten aus unterschiedlichen Gegenden kommen, kennen sich Horst Kurafeiski (heute Attendorn) und Robert Heger (heute Ottfingen) seit Jahrzehnten, denn in den 1960ger Jahren arbeiteten beide in Olpe, allerdings bei unterschiedlichen Metzgerbetrieben. Im Jahre 1963 entschlossen sich die Fleischergesellen zu einem sechswöchigen Meisterkurs mit Vollpension in der Frankfurter Fleischerfachschule. Zusammen mit dem bereits verstorbenen Meinolf Bicher belegten sie ein Zimmer. Hier hörten sie sich gegenseitig für die Prüfung ab. Der Erfolg des Tüchtigen blieb nicht aus, man erlangte den begehrten Meisterbrief.

Anfang der 1960-er Jahre nach Olpe

Der heute 83-jährige Horst Kurafeiski ist gebürtig aus Rheine an der Ems. Hier ging er 1954 in die Metzgerlehre. Der Besitzer der Fleischerei war im Krieg gefallen, es ging aber weiter, da die Chefin auch ihren Meister hatte. Nach drei Jahre wechselte Kurafeiski innerhalb von Rheine und im Jahr 1961 kam er nach Köln in eine große Metzgerei, die unter anderem den Kaufhof belieferte. Hier schlachteten die Mitarbeiter in der Woche 40 bis 50 Schweine und zehn Kühe und Kälber. 1962 wechselte er in die Kreisstadt Olpe.

Das Bild entstand in der Heimatstadt von Horst Kurafeiski, in Rheine und zeigt den damaligen Metzgergesellen mit einem Bullen-Prachtexemplar. Foto: Meinolf Lüttecke

In dem Zeitabschnitt lernte er auf dem Metzgerball im Hotel zur Post in Attendorn seine spätere Frau Marita an der Sektbar kennen. Marita Hoppes Vater war auch Metzger von Beruf. Im Jahre 1965 folgte das Ja-Wort. Die Familie wurde mit Sohn und Tochter komplett und nach acht Jahren in einem Metzgerbetrieb im Attendorner Stadtteil Schwalbenohl wechselte Horst Kurafeiski seinen Beruf. Am 14. Mai 1975 übernahm er als Wirt die Gaststätte „Remmenstein“ in der Attendorner Kampstraße 36. Viele Hansestädter erinnern sich noch an diese Zeiten. In der gutgehenden Kneipe ging regelrecht „die Post“ ab. 1993 hörte Kurafeiski auf, arbeitete fortan in seinem ursprünglich erlernten Beruf in der Fleischerei Kost in der Ennester Straße, die Sohn Markus übernommen hatte. Auch heute noch ist Familie Kurafeiski hier tätig. Horst Kurafeiski: „Das ist jetzt mein Hobby.“ Eine Zahl gibt der Metzgermeister auch preis, er hat bestimmt über 100.000 Schnitzel in seinem bisherigen Leben paniert.

Vom Metzger zum Postbeamten

Robert Heger ist geboren im Sudetenland. Nach seiner Vertreibung kam der heute 85-Jährige nach Ehringen bei Kassel. Im Jahre 1953 begann er die Metzgerlehre in Weiten-Gesäß, Stadtteil von Michelstadt im südhessischen Odenwaldkreis. Als Geselle ging er nach Dieburg bei Darmstadt. Da sein Bruder Richard als Metzger mittlerweile im hiesigen Heggen sesshaft war, zog es Robert Heger im Jahre 1957 in einen Metzgerbetrieb nach Olpe. Hier wurde er als Geselle angestellt und blieb bis 1971. Robert Heger heiratete und als seine Frau Inge die erste Tochter zur Welt brauchte, wechselte er den Beruf und wurde Postbeamter. Eine weitere Tochter vervollständigte die Familie. 1975 absolvierte Heger die Beamtenprüfung in Dortmund und mit dem 60. Lebensjahren ging er in Pension. Nach 1953 bzw. 1954, in den Jahren begannen die Jubilare ihre Metzgerlehre, hat sich in dieser Branche viel verändert. Ein Großteil der heimischen Metzgereien schlachtet nicht mehr selbst, sondern bekommt Teilstücke von Schlachtbetrieben angeliefert, sagen die beiden Meister. Die kleinen Metzgereien existieren wegen der Supermärkte und auch wegen der hohen Auflagen im Schlachtbetrieb oftmals nicht mehr.

Erlebt haben die Metzger so einiges. So erzählt Robert Heger, dass die Metzger früher die Bullen selbst von den Weiden der Landwirte holten. Man suchte sich einen gut gewachsenen Bullen aus. Da der Bulle vorwitzig ist, wurde dieser mit einem Stück Brot auf der Weide angelockt. Das Tier kam meistens schnell. Ein Strick kam um die Hörner und der Bulle wurde zum Abtransport an einem Weidepfahl gebunden. Auch hat Metzgermeister Heger einmal erlebt, dass ein Bulle vor der Schlachtbank in Olpe ausrückte, etliche Autos mit seinen Hörnern beschädigte, bevor dieser in der Nähe des Olper Krankenhauses eingefangen werden konnte.

