Metzgerei Heuel in Gerlingen schließt nach 104 Jahren

In Gerlingen schließt die traditionelle Metzgerei Heuel zum 29. April nach 104 Jahren.

Gerlingen. Es ist eine Entscheidung, die schweren Herzens getroffen wurde: Die Metzgerei Heuel in Gerlingen schließt – und das schon bald.

Eine Familientradition, die 104 Jahre andauerte, endet nun: In Gerlingen schließt die Metzgerei Heuel. „Nach drei harten Jahren und so vielen Veränderungen im Außen haben wir nun schweren Herzens entschieden, den Betrieb in Gerlingen zum 29. April 2023 aufzugeben“, heißt es auf der Facebook-Seite der Metzgerei von Mark und Melanie Heuel. „Diese Entscheidung ist uns sehr, sehr schwer gefallen. 104 Jahre Familientradition enden jetzt.“

Es seien viele Gründe, erklärt Familie Heuel. Corona und „all seine fragwürdigen Maßnahmen“, steigende Lebensmittelpreise, doppelte Energiekosten, Kaufzurückhaltung, Inflation. „Es ist unmöglich geworden, kostendeckend zu wirtschaften. Viele Umbau- und Investitionspläne durch uns und durch andere sind in den letzten Jahren zerplatzt.“

Familie und Team Heuel betonen: „Wir danken für Ihre Treue, Ihre Empathie, für Ihre Herzlichkeit, Ihren Humor, Ihre konstruktive Kritik, Ihr Lob, für Ihre persönlichen Geschichten und jeden herzlichen Lacher. Danke für das Vertrauen in uns.“

