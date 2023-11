Michael Patrick Kelly: Komme zum Biggesee Open Air 2024

Olpe/Sondern Michael P. Kelly hat via Facebook mitgeteilt, er trete beim Biggesee Open Air 2024 auf. Veranstalter Harsveldt bestätigt das nicht.

Popstar Michael Patrick Kelly hat auf seiner Facebook-Seite mitgeteilt, dass er beim Biggesee Open Air 2024 in Sondern auftreten werde. Auf Anfrage unserer Redaktion erklärte Veranstalter Dietmar Harsveldt jedoch am Mittwoch Mittag: „Das kommt nicht von uns. Ich habe noch nichts entschieden, es sind noch keine Verträge unterzeichnet. Mehr kann ich aktuell dazu nicht sagen.“

Harsveldt ist Besitzer des Campingplatzes und somit auch des Strandbades am Sonderner Kopf und hatte 2022 das erste Biggesee Open Air veranstaltet. 2023 verzichtete das Harsveldt-Management auf eine Neuauflage, 2024 solle es, so Harsveldt, zur 2. Auflage des BOA kommen. Dafür, so Harsveldt im Gespräch mit unserer Redaktion, plane er, ein Line up-Paket, also eine Reihe von Künstlern buchen zu wollen. Unter Dach und Fach sei das aber noch nicht. Auch auf der Homepage des Biggesee Open Air war am Mittwoch bezüglich des BOA 2024 noch nichts Konkretes zu lesen.

Währenddessen bietet das Karten-Portal Eventim Karten für den Auftritt von Michael Patrick Kelly in Sondern bereits an: Für Donnerstag, 30. Mai (19 Uhr). Ticketpreis: 65,85 Euro.

Auf seiner Facebookseite weist Kelly auf weitere Open-Air-Konzerte hin, bei denen er auftreten werde. Wörtlich heißt es dort: „Good News! Aufgrund der vielen Nachfragen wird MPK auch 2024 einige B•O•A•T•S Live Shows spielen. Folgende Konzerte sind bereits bestätigt: 30. 05. Olpe / Biggesee, 6. 7. Königstein / Festung Königstein, 11. 7. Friedberg, Hessen / Seewiese, 26. 7. Füssen / Freilichtbühne, 27. 7. Winterbach / 13. Zeltspektakel, 24. 8. Aachen / Kurpark.

