Der RTW (hier ein Symbolbild) musste am Montag einen gestürzten E-Bike-Fahrer ins Krankenhaus bringen.

Unfall Mit Alkohol im Blut: E-Bike-Fahrer stürzt in Attendorn

Attendorn. Ein 39-jähriger Mann fuhrt mit seinem E-Bike am Montag den Hohlen Weg in Attendorn herunter und verlor die Kontrolle. Er verletzte sich schwer.

Ein Alleinunfall eines E-Bike-Fahrers hat sich am Montagmittag gegen halb zwei Uhr Uhr im „Hohler Weg“ in Attendorn ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 39-Jähriger mit seinem Pedelec den Gehweg talabwärts. Er verlor dabei die Kontrolle, stürzte und verletzte sich schwer.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Gestürzten fest. Der 39-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Dort wurde eine Blutprobe entnommen. An dem Fahrrad entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

