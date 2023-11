Mit dem Knie hängengeblieben: Mädels stürzen vom Roller

Attendorn Zwei Mädchen (14 und 16 Jahre) stürzen mit dem Roller, nachdem die Fahrerin an einem Pfosten am Petersburger Weg in Attendorn hängenbleibt.

Bei einem Rollerunfall am Donnerstag gegen 14 Uhr sind zwei Mädchen im Alter von 14 und 16 Jahren verletzt worden. Dabei befuhr die 16-Jährige mit ihrer Beifahrerin den Fuß- und Radweg am Petersburger Weg in Attendorn. An einem dort befindlichen Pfosten blieb die Beifahrerin mit ihrem Knie hängen, sodass beide Mädchen das Gleichgewicht auf dem Motorroller verloren und stürzten. Sie kamen leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Motorroller entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe