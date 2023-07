Mitte August geht’s los: Damit lockt die Wendener Kirmes

Wenden. Mitte August steigt die 270. Auflage der traditionellen „Wendschen Kärmetze“ mit Tierschau, Krammarkt und Volksfest. Das sind die Attraktionen.

Der Countdown läuft: vom 12. bis 15. August steigt die 270. Auflage der traditionellen „Wendschen Kärmetze“ mit Tierschau, Krammarkt und Volksfest. Südwestfalens größtes Volksfest zieht in jedem Jahr mehrere Hunderttausend „Kirmesfans“ in seinen Bann und versetzt die Gemeinde in einen fröhlichen Ausnahmezustand.

Das Programm 2023

Die offizielle Eröffnung mit Fassbieranstich durch Bürgermeister Bernd Clemens erfolgt am Samstag, 12. August, um ca. 15 Uhr vor dem Riesenrad. Es folgt die Ansprache des Vizepräsidenten der Schausteller, Patrick Arens. Musikalisch umrahmt wird die Eröffnung vom Musikverein Hünsborn. Nach Einbruch der Dunkelheit findet dann – wenn es die Witterung zulässt - das funkelnde Brillant-Höhenfeuerwerk statt. Am Sonntag, 13. August, beginnt das große Volksfest mit einem Festgottesdienst um 9.15 Uhr in der Pfarrkirche St. Severinus Wenden. Anschließend bittet der Musikverein Hünsborn zum Frühkonzert in das Festzelt. Weiter geht es mit Kirmes und Krammarkt, bevor die Kärmetze am Montag einen Ruhetag einlegt.

Nichts für schwache Nerven! Auch in 2023 sorgt „Around the World XXL” wieder für spektakuläre Aussichten und Nervenkitzel pur. Foto: Gemeinde Wenden

Der Dienstag, 15. August, steht im Zeichen der Tierschau, das Fest der Feste für den Landwirtschaftlichen Lokalverein für die Gemeinde Wenden. In den frühen Morgenstunden reisen die Landwirte und Kleintierbesitzer mit ihren herausgeputzten Tieren an. Gegen ca. 9 Uhr beginnt die Prämierung. Um 11.30 Uhr werden die mit Sonderpreisen ausgezeichneten Vierbeiner den Besuchern vorgeführt. Um 13 Uhr treffen sich die Besucher zu einem Festessen. Die traditionelle Festansprache hält in diesem Jahr Prof. Dr. Heribert Niederschlag aus Vallendar, gebürtig aus Ottfingen. Während des Festessens findet ein Konzert unter Mitwirkung des Musikverein Hünsborn und des Spielmannzugs „1908“ Wenden im Festzelt statt. Ab 15.30 Uhr steht bei musikalischer Untermalung Kaffee und Kuchen für die Tierschau-Fans bereit. Auch am Kirmesdienstag stürzen sich wieder Jung und Alt in den Kirmestrubel, der morgens gegen 9 Uhr beginnt.

Die Attraktionen

Die Karussell-Fans unter den Kirmesfreunden dürfen sich wieder auf Adrenalinschübe und Kreischalarm freuen: In diesem Jahr gibt es neben den altbewährten Klassikern wie Autoscooter, Love-Express und das Break Dance No 1 auch einige Lauf- und Fahrgeschäfte, die zum ersten Mal oder seit längerer Zeit wieder in Wenden Station machen. Highlight ist erneut der 80 Meter hohe Kettenflieger „Around the World XXL“. Das Fluggerät ist mit seinem faszinierenden Lichtspiel, seiner spektakulären Fahrweise und seiner wahnwitzigen Höhe ein Publikumsmagnet. Nichts für schwache Nerven ist „Robotix“. Das Karussell ist aufgrund seiner Looping-Fahrt in Schräglage einzigartig in Deutschland. Die Fahrgäste erleben während der Fahrt bis zu 4,5 G ihres eigenen Körpergewichts und verschiedene Fahrabläufe in sechs verschiedenen Drehrichtungen.

Entschleunigte Aussichten bietet wie in jedem Jahr das Riesenrad. Foto: Gemeinde Wenden

Bei einer Fahrt im „Roue Parisienne“ – dem beliebten Riesenrad - kann man eine entschleunigte Aussicht über den Festplatz und Wenden genießen. „Davy Jones Delirium“ heißt die Riesenschaukel des Schaustellers Thilo Janßen, der es aus einem Park in Großbritannien übernahm. Der Schaukelwinkel beträgt die für einen Afterburner typischen 240 Grad. Bei dem „Booster (Take-off)“ handelt es sich um ein Hoch- und Rundfahrgeschäft, bei dem alle, die die Geschwindigkeit lieben, auf ihre Kosten kommen. Es handelt sich um ein Karussell, das bis auf das Vierfache der Erdbeschleunigung beschleunigt werden kann. Während der Fahrt rotieren vier Gondeln auf einer Radscheibe, die bis zu 60 Grad schräg aufgestellt wird.

+++ Das könnte Sie interessieren: Kirmes 2023 in NRW: Das sind die Tipps für Rummel-Fans +++

Für besonderes Südsee-Flair sorgt das Laufgeschäft „Big Bamboo“. Es gastierte bereits vor einiger Zeit in Wenden und ist ein Magnet für Groß und Klein. Zusätzlich lockt das „9D Action Cinema“ alle Altersklassen mit tollen und lustigen Effekten wie Seifenblasen, Kribbeln, Regen, Blitz & Donner, Nebel, Wind, Erdbeben und Schnee. Die Kinosessel bewegen sich synchron zu jedem der über 30 Filme. Bei insgesamt sechs Fahrgeschäften ist für alle Kinder etwas dabei. Besonders beliebt sind unter anderem der „Truck-Stop“, Baby-Flug und der Crazy Clown. Unzählige Spezialitätenstände laden zudem zum Verweilen ein. Der Krammarkt, der sich durch den gesamten Ort zieht, bietet allen Besucherinnen und Besuchern wieder einen reichhaltigen Branchenmix.

Verkehrslenkung

Der überörtliche Verkehr von Gerlingen in Richtung Kreuztal wird wie jedes Jahr umgeleitet. Innerhalb des Ortes Wenden sind von Freitag vor der Kirmes (13 Uhr) bis Mittwoch nach der Kirmes (18 Uhr) die Landstraße 714 und 905 sowie die Kreisstraße 001 gesperrt. Für Lkw ab 7,5 Tonnen ist die L 714 von Gerlingen in Richtung Kreuztal gesperrt. Von Kreuztal sind die Zielorte Osthelden und Altenhof auch für Lkw über 7,5 Tonnen noch erreichbar. Ab der Abzweigung Altenhof ist ein Befahren der L 714 mit Lkw über 7,5 Tonnen in Fahrtrichtung Wenden verboten. Dem Lkw-Verkehr über 7,5 Tonnen, der von Kreuztal in Richtung Olpe und zu den Autobahnen A 4 und A 45 fahren möchte, wird empfohlen, die Hüttentalstraße (HTS) zu benutzen. Parkmöglichkeiten stehen auf mehreren Großparkplätzen gegen Gebühr zur Verfügung.

Weitere Informationen beim Fachdienst Sicherheit und Ordnung der Gemeinde Wenden, 57482 Wenden, Tel.: (02762) 406-309, 406-317, 406-318, 406-513 oder aktuell im Internet unter www.wenden.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe