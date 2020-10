„Ich male, seitdem ich einen Stift in der Hand halten kann. Es ist meine Art, meine Gefühle auszudrücken“. Und die Gefühle übermannten Jasmin Hirschfeld, als sie die 15 minütige Dokumentation über Moria gesehen hatte, die die Künstler Joko und Klaas in ihrer zuvor gewonnen Sendezeit bei ProSieben zeigte.

„Ich schaue so gut wie nie fern und daher habe ich diese 15 Minuten auch nicht direkt an dem Abend gesehen“, erinnert sich die Künstlerin. Am nächsten Morgen schickte ihr eine Freundin den Link. Nachdem sie den erschütternden Film über die Schicksale im Geflüchtetenlager Moria auf Lesbos gesehen hatte, wurden die Termine für den Tag abgesagt. Kein Treffen mit der Schwester, kein Besuch mit der Freundin im Fitnessstudio. Stattdessen griff sie zu Stift und Papier und machte die Bilder in ihrem Kopf für jeden sichtbar. „Dabei habe ich nicht das Augenmerk auf eine detaillierte Technik gelegt, sondern ich wollte die fertigen Bilder möglichst schnell zu Papier bringen.“

Gegensätze, die Gänsehaut hervorrufen

Jasmin Hirschfeld mit ihrer treuen Begleiterin, Hund Frieda, an ihrer Seite. Foto: Barbara Sander-Graetz

Mit ihrer gezielten und direkten Darstellung sorgt sie beim Betrachter für Gänsehaut. Da ist das Kind, was fröhlich mit Schirm und Gummistiefel in der Pfütze spielt. Nur zwei Flugstunden entfernt steht ein Flüchtlingskind mit den Füßen im Wasser, nur geschützt mit einem dünnen Poncho. Da ist die Mutter, die ihr Kind liebevoll im Arm hält und die Mutter in Moria, die um das Leben ihres Kindes bangt. Da ist das Kind, das fröhlich mit seiner Spielzeugkiste spielt und das Kind, was Müll und Abfall im Lager sucht.

Fünf Bilder zeigen jeweils die Unterschiede, die es für ein Kind ausmachen, wo es geboren wird. „Wir lassen es zu, dass die Menschen dort in schrecklichen und unwürdigen Zuständen leben und erst ein Brand bringt sie wieder für kurze Zeit in das mediale Bewusstsein“. Für Jasmin Hirschfeld, die als Erzieherin im SOS Kinderdorf in Lüdenscheid arbeitet, ein untragbarer Zustand. Sie selber ist auch beruflich in dem Thema involviert. „Wir haben in unserem SOS Kinderdorf schon 2015 den ersten unbegleiteten Flüchtling aufgenommen. Der damals 16-jährige Hassan ist heute bestens integriert.“

Wütend auf die Politik

Es macht sie daher wütend und traurig, dass die Politik immer noch nicht handelt und das Thema schon wieder in Vergessenheit gerät. Ihre Bilder hat sie auf Facebook und unter #moriastory gepostet. „Ich wünsche mir, dass viele Menschen sie sehen und meine Bilder etwas im Betrachter auslösen.“ Sie kann sich auch eine Ausstellung wie im März 2020 in Rathaus Plettenberg oder den Verkauf ihrer Bilder zugunsten der Flüchtlingshilfe vorstellen. „Aber wir dürfen die Augen nicht vor dem Schicksal dieser Menschen verschließen.“