Moritz III. und Mila I. regieren Bilsteiner Nachwuchs

Moritz III. Vukotic und Mila I. Schulte sind das neue Kinderprinzenpaar in Bilstein. Beim Kinderkarneval am Samstag in Bilstein wurden sie von ihren jungen Untertanen groß gefeiert. Prinz Moritz ist 10 Jahre alt und besucht die fünfte Klasse das Gymnasiums Maria Königin. Sein Hobby ist Fußball. Wie sein Vater Dennis ist er glühender Fan von Borussia Mönchengladbach, Mutter Bianca war viele Jahre in verschiedenen Ämtern in der KG Bilstein aktiv, u. a. als Organisatorin des Kindergardetreffens.

Prinzessin Mila (8) besucht die 3. Klasse der St. Agatha-Grundschule. Sie tanzt in der Piccolinas-Garde, weitere Hobbys sind reiten, schwimmen und Gitarre spielen. Das närrische Gen stammt von Mutter Nadine, die früher in der Tanzgruppe „Outbacks“ in Maumke aktiv war. Nächster Auftritt für das Prinzenpaar ist die Bilsteiner Prunksitzung der KG Bilstein am Samstag, 10. Februar, in der Freiheit-Bilstein-Halle.

