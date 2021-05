Unfall in Finnentrop: Der lebensgefährlich verletzte Motorradfahrer wird mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Unfall Motorrad-Unfall in Finnentrop: Fahrer in Lebensgefahr

Finnentrop. Ein Motorradfahrer (35) schwebt nach einem Unfall zwischen Finnentrop und Lennestadt in Lebensgefahr. Er flog mehrere Meter durch die Luft.

Ein 35 Jahre alter Motorradfahrer ist am Vatertag bei einem Unfall auf der Bamenohler Straße zwischen Finnentrop und Lennestadt lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Informationen der Polizei war der auswärtige Fahrer auf der B 236 von Bamenohl in Richtung Elspe unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er am frühen Nachmittag nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte dort die Schutzplanke. Er rutschte einige Meter an ihr entlang. Danach flog der Motorradfahrer über die Leitplanke und blieb nach etwa fünf Metern auf einer Wiese liegen.

Der 35-Jährige wurde von Ersthelfern betreut und mehr als 30 Minuten lang vom Rettungsdienst versorgt. Durch den Unfall wurde er so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste.

Unfall in Finnentrop: Die Bamenohler Straße war für mehr als eine Stunde komplett gesperrt. Foto: Kai Osthoff

Die Bamenohler Straße war für mehr als eine Stunde komplett gesperrt. Es bildeten sich in beide Richtungen lange Rückstaus. Das Krad wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen.

Bereits am Vormittag hatte es in Drolshagen-Wegeringhausen einen schweren Motorradunfall gegeben, bei dem ebenfalls ein Rettungshubschrauber im Einsatz war.

