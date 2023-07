Motorrad-Unfall in Neuenkleusheim – hat ein Hase Schuld?

Neuenkleusheim. Während Neuenkleusheim Schützenfest feiert, kommt es auf dem nahe gelegenen Engelsberg zu einem Motorradunfall. Ein Hase ist involviert.

Während im Dorf Schützenfest gefeiert wurde, kam es am Sonntagnachmittag im Olper Ortsteil Neuenkleusheim auf der Landstraße 711 zu einem Motorradunfall. Laut Polizei-Leitstelle kam ein Motorrad-Fahrer auf dem Engelsberg in Höhe des Parkplatzes Grevenstein vor einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, er fuhr geradeaus in die Büsche. Der Fahrer gehörte einer vierköpfigen Gruppe an, die in Richtung Kruberg unterwegs war. Offenbar hatte ein über die Straße laufender Hase den Alleinunfall verursacht, erklärte ein Mitarbeiter der Polizei-Leitstelle.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe