Unfall Motorradfahrer stürzt auf Landstraße in Finnentrop-Lenhausen

Finnentrop. Der 22-Jährige schätzte nach derzeitigem Kenntnisstand eine Verkehrssituation falsch ein und kam zu Fall. Zum Glück verletzte er sich nur leicht.

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Mittwochnachmittag auf der L 737 in Lenhausen ist ein 22-Jähriger verletzt worden. Er befuhr mit seinem Motorrad die Straße in Richtung Fretter. Vor ihm fuhr ein 27-Jähriger Kradfahrer. Vor den beiden befand sich ein Lkw. Damit der vorausfahrende Motorradfahrer bessere Sicht auf den Gegenverkehr erhalten konnte, orientierte dieser sich zur Fahrbahnmitte, fuhr aber unmittelbar wieder auf die rechte Fahrbahnseite.

Der dahinter fahrende 22-Jährige schätze die Situation falsch ein und war nach derzeitigem Erkenntnisstand einen kurzen Moment nicht aufmerksam. Er fuhr auf das Krad des 27-Jährigen auf und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der 27-Jährige blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich an beiden Motorrädern.