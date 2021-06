Motorradunfall am Rhein-Weser-Turm: Hubschrauber im Einsatz

Kirchhundem/Attendorn. Gleich zwei Motorradfahrer stürzen am Dienstag nach Fahrfehlern auf kurvigen Strecken. Ein 43-Jähriger wird dabei schwer verletzt.

Auf zwei beliebten Motorradstrecken im Kreis Olpe kam es am Dienstag zu Unfälle. Gegen 15.55 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein Unfall auf der L 553 gemeldet. Ein 43-Jähriger aus Frankenberg war mit seinem Motorrad vom Rhein-Weser-Turm kommend in Richtung Oberhundem unterwegs.

Nach eigenen Angaben setzte das Krad in einer Linkskurve mit den Fußrasten auf, dadurch kam der Fahrer zu Fall und rutschte gegen einen Leitplankenpfosten. „Er zog sich dabei schwerwiegende Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen“, so die Polizei. Das Motorrad wurde sichergestellt, der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt.

Auch auf der L 697 (Attendorn-Helden) hatte am Dienstag gegen 13.10 Uhr ein 28-Jähriger aus Siegen in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Krad verloren. Er rutschte gegen eine Schutzplanke und wurde verletzt ins Krankenhaus befördert (wir berichteten).

