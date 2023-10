Motorradunfall beim Feuerwehrhaus in Niederhelden

Schwerer Motorradunfall am Samstag Abend auf der Repetalstraße in Niederhelden nahe des Feuerwehrhauses.

Niederhelden. Ein 43-jähriger Motorradfahrer aus dem Oberbergischen verunglückte in Niederhelden beim Feuerwehrhauses schwer, aber nicht lebensgefährlich.

Die Feuerwehr aus dem Repetal hatte am Samstag Abend nur wenige Meter zum Einsatzort. In etwa 50 Meter Entfernung vom Feuerwehrhaus auf der Repetalstraße (L 880) in Niederhelden war kurz nach 18 Uhr ein 43-jähriger Mann aus dem Oberbergischen mit seinem Motorrad schwer verunglückt. Bei regennasser Fahrbahn war er ins Rutschen geraten und gestürzt. Dabei verletzte sich der Mann zwar schwer und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Verletzungen waren aber zum Glück nicht lebensgefährlich. Die Feuerwehr hatte zum Zeitpunkt des Unfalles gerade eine Übung im Feuerwehrhaus und war natürlich sofort zur Stelle. Der Sachschaden am Motorrad beläuft sich auf eine niedrige vierstellige Summe. Die L 880 musste etwa für 45 Minuten gesperrt werden.

