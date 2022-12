Mubea macht 2022 einen Umsatz von 2,9 Milliarden Euro

Attendorn. Die Mubea-Gruppe investierte 2022 mehr als 200 Millionen Euro in neue Technologien und Werke sowohl in Deutschland als auch im Ausland.

Nach zwei Jahren pandemiebedingten Ausfalls konnte die Mubea-Gruppe das Geschäftsjahr 2022 endlich wieder in alter Tradition ausklingen lassen: die 85 Jubilarinnen und Jubilare der deutschen Standorte Attendorn, Daaden/Weitefeld und Weißensee wurden vor zahlreichen Führungskräften und Betriebsräten in der Attendorner Hauptverwaltung in weihnachtlicher Atmosphäre für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt.

Im Rahmen der feierlichen Veranstaltung sprachen Dr. Andreas Hauger (Mitglied der Konzerngeschäftsleitung), Corinna Vieser (Personalleitung Deutschland) und Franz Epe (Gesamtbetriebsrat Deutschland) den Jubilarinnen und Jubilaren ihre Anerkennung und ihren Dank für die außergewöhnliche Verbundenheit zum Unternehmen aus. Besonders hervorgehoben wurden dabei die 15 Mitarbeitenden, die bereits seit 45 Jahren Teil des Familienunternehmens sind.

Drei Jahre voller Herausforderungen

Dr. Thomas Muhr blickte in seiner Ansprache auf drei Jahre voller Herausforderungen zurück, die letztendlich durch das außergewöhnliche Engagement der Belegschaft gut gemeistert werden konnten. Zu den bereits bestehenden Schwierigkeiten der Corona-Pandemie und der Halbleiter-Krise kamen in 2022 neue Belastungen durch den Krieg in der Ukraine und die Inflation hinzu. Dank des unermüdlichen Einsatzes und der Flexibilität aller Mitarbeitenden konnte sich das Unternehmen auch unter diesen erschwerten Rahmenbedingungen behaupten. So erwirtschaftete die Mubea-Gruppe in 2022 einen Gesamtumsatz in Höhe von ca. 2,9 Milliarden Euro und investierte mehr als 200 Millionen Euro in neue Technologien und Werke sowohl in Deutschland als auch im Ausland.

Angesichts der Transformation in der Automobilindustrie floss mehr als die Hälfte dieser Investitionen in Produkte für Elektrofahrzeuge. Mit Komponenten für Batteriegehäuse und Elektromotoren positioniert sich Mubea als Hersteller von anspruchsvollen Bauteilen für konventionell und elektrisch betriebene Fahrzeuge. Doch nicht nur der Transformation im Antriebsbereich, sondern auch dem allgemeinen Wandel im Mobilitätssektor wird in der Mubea-Gruppe Rechnung getragen: unter der Marke „U-Mobility“ bietet das Unternehmen Produkte aus dem Bereich der Mikromobilität an.

Neben einem E-Scooter mit einzigartigem Fahrwerk und patentiertem Faltmechanismus konnte insbesondere das Cargobike in diesem Jahr die Kunden überzeugen. In Zusammenarbeit mit verschiedenen Paketdienstleistern wie Amazon und UPS wurde das Pedelec für den Einsatz auf der „letzten Meile“ optimiert. Pünktlich zum Jahresende sind nun im Rahmen des ersten Großauftrages über 60 Mubea Cargobikes für Amazon in Manchester und London unterwegs.

Nachhaltigkeit spielt bei Mubea ein große Rolle

Dem Thema Nachhaltigkeit wird bei Mubea eine besondere Bedeutung beigemessen. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2035 klimapositiv zu werden. Das soll nicht nur durch die Optimierung von Produkten und Prozessen erreicht werden, sondern unter anderem auch durch die Eigenstromversorgung mit Windenergie. Vier eigene Windkraftanlagen im Raum Fulda wurden kürzlich in Betrieb genommen und können mit einer Jahresproduktion von ca. 50.000 MWh etwa 30 Prozent des Strombedarfes der deutschen Mubea-Standorte abdecken. Für diese und andere Initiativen wurde die Mubea-Gruppe erst im November von ZF mit einem Supplier Award in der Kategorie „Nachhaltigkeit“ ausgezeichnet. Im Ausblick auf das kommende Jahr erwartet Mubea ein unverändert schwieriges wirtschaftliches Umfeld.

Die strategischen Pläne zum weiteren Wachstum in der Automobilindustrie und in verwandten Branchen sollen jedoch unverändert fortgesetzt werden. Dafür ist nicht zuletzt der Einsatz der Mitarbeitenden ausschlaggebend und so dankte Dr. Thomas Muhr zum Abschluss den Anwesenden stellvertretend für die gesamte Belegschaft für ihr herausragendes Engagement.

Foto der geehrten Jubilarinnen und Jubilare. Foto: Mubea

Folgende Mitarbeiter der Mubea-Gruppe wurden in Attendorn für ihre langjährige Mitarbeit geehrt:





45 Jahre: Jürgen Deitenberg, Rainer Eisenburger, Franz Epe, Ralf Käseberg, Gerhard Klötzel, Gustav Loest, Ralf Lütticke, Gerhard Rath, Wolfgang Schubert, Uwe Tusche, Wolfgang Ziegenhagen und Martina Ziemen.



35 Jahre: Jens Arndt, Martin Böhmer, Monika Flüchter, Salvatore Infusino, Frank Israel, Torsten Mester, Detlev Müller, Achim Roll, Dieter Schulte, Franz-Josef Stuff und Ulrike Zacker.



25 Jahre: Andrea Berillo, Dirk Evers, Sascha Heinrich, Mike Hendrichs, Timo Hendrichs, Tobias Hoffmann, Tobias Hütte, Bekim Imeri, Martin Jakob, Saskia Klenz, Christian Kredig, Beate Kremer, Stefanie Krohne, Georg Mintkewitz, Mehmet Sait Olmus, Michael Pusch, Sven Scharz, Sebastian Schneider, Michael Schulte, Sandra Schulte, Nadine Stupperich, Martin Tobor, Viktor Wegert, Matthias Zacker und Alexander Zelt.

