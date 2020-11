Müllen: Zigarettenautomat mit Gewalt geöffnet und ausgeraubt

Müllen. Unbekannte haben in Müllen einen Zigarettenautomat entwendet und ausgeraubt. Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen melden.

Am Mittwoch fand ein Zeuge auf seinem Grundstück in der Lenhauser Straße in Müllen einen beschädigten Zigarettenautomaten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand lösten Unbekannte den aufgefundenen Automaten auf bislang ungeklärte Weise aus seiner Bodenbefestigung und transportierten ihn bis zum Auffindeort. Dort wurde der Automat mit Gewalt geöffnet. So gelangten die Täter an das darin enthaltene Bargeld und die Zigaretten. Wie hoch die erlangte Beute ist, steht noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Hinweise, insbesondere zum Tatort, nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.