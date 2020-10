Mülltonnen-Aktion in Olpe: Weiße Punkte für mehr Sicherheit

Olpe. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung will die Stadt ihre Radwege sicherer machen - mit weißen Punkten. Was dahinter steckt? Hier mehr.

Der Radfahrer hat es eilig, ist in den Abendstunden auf dem Radweg der Olper Bruchstraße unterwegs. Doch plötzlich sieht er im letzten Moment, dass ihm eine herausgestellte Mülltonne im Weg steht. Im letzten Moment schafft er es noch, sie zu umkurven. Eine kritische Situation, die offenbar keine Seltenheit ist und die die Stadt Olpe jetzt zum Anlass nimmt, die Mülltonnen sozusagen unübersehbar zu machen: mit vier weißen, Licht reflektierenden Aufklebern. Dabei handelt es sich um Punkte mit etwa 15 cm Durchmesser, die auf alle Seiten der Tonnen geklebt werden.

Mülltonnen an Radwegen

Jeannette Benderscheid, bei der Stadtverwaltung Olpe für das Thema zuständig: „Wir hatten zunächst an einen richtungsweisenden Aufkleber, rot-weiß mit Streifen, gedacht.“ Nach reiflicher Überlegung habe man sich dann aber für den weißen Punkt entschieden, weil der besser zu sehen sei, egal, wie jemand seine Tonne an den Straßen- bzw. an den Radwegerand stelle.

Die dunkleren Herbsttage lieferten jetzt auch den richtigen Zeitpunkt, die Aktion zu starten. Im Laufe des Oktobers stattet die Stadt Olpe deshalb alle Mülltonnen der anliegenden Gebäude in der Franziskanerstraße und in der Bruchstraße mit den reflektierenden Aufklebern aus, also dort, wo es Radwege gibt.

Denn gerade die Radwege sind offenbar die Stellen, wo es zu brenzligen Situationen kommen kann, wenn eine Mülltonne den Weg teilweise einengt.

Das Anbringen der Aufkleber an allen vier Seiten der Tonnen geschieht im Rahmen der bekannten Abfuhrtermine, wenn die Tonnen zur Leerung am Straßenrand bereitstehen.

Los geht es am 9. Oktober

Die braunen Biotonnen werden am Freitag, 9. Oktober, beklebt, die gelbe Mülltonne für Kunststoffe ebenfalls am Freitag, 9. Oktober. Die schwarzen Restmülltonnen erhalten ihre Punkte am Dienstag, 13. Oktober, die grünen Papiertonnen am Dienstag, 27. Oktober.

Die Stadtverwaltung: „Die Maßnahme erfolgt aus Sicherheitsgründen und zur Unfallvermeidung, damit die Mülltonnen insbesondere von Radfahrern in der Dunkelheit erkannt und als Hindernisse wahrgenommen werden.“

Ausschlaggebend für den Beschluss, die Reflektoren an den Tonnen anzubringen, war ein Hinweis aus der Bevölkerung, der an die Stadt Olpe herangetragen wurde.

Rund 2500 Punkte

Bürgermeister Peter Weber: „Wir sind stets offen für Anregungen der Bürgerinnen und Bürger, die wir sorgsam prüfen. Nicht immer ist eine Umsetzung möglich oder sinnvoll. In diesem Fall konnten wir schnell tätig werden und tragen mit der Aktion hoffentlich zur verstärkten Sicherheit von Radfahrern und anderen Verkehrsteilnehmern bei.“

Die Anwohner der Franziskanerstraße und der Bruchstraße wurden bereits in einem gesonderten Schreiben informiert.

Umsetzen wird die Aktion der Bauhof. Bauhofleiter Michael de Ryck: „Wir werden mit zwei Mitarbeitern hinter den Remondisfa

ern her arbeiten. die Tonnen zunächst abwischen und dann die vier Punkte auf jede Seite kleben.“

Sollte Remondis schneller sein, bittet der Bauhofleiter die Bürger: „Bitte lassen Sie die Tonnen so lange am Straßenrand stehen, bis die Punkte aufgeklebt sind.“

Insgesamt, so de Ryck, müssten rund 2500 Punkte aufgeklebt werden.