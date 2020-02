Münzen bringen Sammler aus Lennestadt zur Ruhe

Münzen gibt es in allen Variationen. Egal ob aus Gold oder Silber, egal, ob Euro oder D-Mark. Ebenso verschieden sind die Motive, Formen und Größen. Gregor Fellenberg ist leidenschaftlicher Münz- und Briefmarkensammler. Er besitzt mehr als 2000 Münzen – und das sind nur die ausländischen Exemplare.

Wie sind Sie Münzsammler geworden?

Gregor Fellenberg Mein primäres Sammelobjekt waren gar nicht mal die Münzen, sondern Briefmarken. Damit habe ich schon als kleiner Junge angefangen. Ich habe damals meinem Vater über die Schulter geschaut, als er Briefmarken sortiert hat und war direkt begeistert. Oft passiert es, wenn man dann in die Pubertät kommt, dass man sich für andere Sachen interessiert. Doch ich habe diese Zeit überstanden und bin nach wie vor ein leidenschaftlicher Sammler geblieben. Im Jahr 2001 bin ich dem Briefmarken- und Münzensammler-Verein Olpe beigetreten und so auch zwangsläufig mit den Münzen in Kontakt gekommen. Bis dahin hatte ich das mit den Münzen nämlich immer nur vereinzelt gemacht, aber das wurde dann durch den Verein intensiver. Es hat sich also einfach so ergeben. Und ich habe festgestellt, dass man einfach ein Mensch sein muss, der für das Sammeln veranlagt ist; wie eine genetische Veranlagung. Es gibt ja auch genug Menschen, die überhaupt nichts sammeln.

Also hält die Begeisterung schon ein ganzes Leben.

Genau. Durch die Briefmarken hatte ich ja schon ein gewisses Vorwissen. Man braucht zum Sammeln auf jeden Fall Kataloge mit vernünftigen Informationen. Also habe ich mir als erstes zahlreiche Münz-Kataloge angeschafft. Die sind zwar teuer, aber es ist eine lohnenswerte Investition, das habe ich gelernt, und deshalb ist das mit dem Münzen sammeln dann auch flott voran gegangen. Ich habe so viele Anfängerfehler vermeiden können, die ich bei den Briefmarken gemacht habe. Ich habe zunächst die deutschen Münzen gesammelt, genau wie bei den Briefmarken. Inzwischen habe ich auch mehr als 2000 ausländische Münzen. Ich sammle beispielsweise auch die Zwei-Euro-Münzen. Da habe ich mehrere volle Alben.

Und was ist das Besondere an den Münzen?

Das Schöne am Sammeln ist ja, dass man es auf eine verschiedene Intensität betreiben kann. Man kann es mal sehr intensiv machen, und wenn mal keine Zeit ist, die Sammlung einfach in den Schrank stellen. Dadurch unterscheidet es sich zum Beispiel von anderen Hobbies wie Aquaristik. Da können Sie nicht sagen ,ich kümmere mich jetzt mal ein halbes Jahr nicht um meine Fische’. Das Sammeln ist eben ein Hobby, das man ausüben kann, wann man möchte. Außerdem finde ich toll, dass hinter jeder Münze eine Geschichte steckt, man muss sie sich nur genau anschauen. Ich finde das spannend und es macht mir Freude. Dieses Sammeln versetzt mich einfach in gute Laune. Wenn ich Stress habe, dann brauche ich mich nur an das Sortieren der Münzen zu setzten. Nach zehn Minuten bin ich dann wieder in einer ruhigen Stimmung, weil das einfach nervenschonend und wohltuend ist

Wie lange dauert das Sortieren?

Es gibt schon mal Tage, an denen vergesse ich einfach die Zeit. Dann bin ich so in meinem Element, dass ich plötzlich auf die Uhr gucke und sehe, dass schon Mitternacht ist. Aber das ist einfach toll. Eine pauschale Zeitangabe kann man gar nicht machen. Das kommt, denke ich, immer auf die Person an. An manchen Tagen sortiert man sechs Stunden, an anderen zwei Stunden und an weiteren auch mal gar nicht.

Ebenfalls ganz wichtig: Münzen dürfen nicht zerkratzen, sie brauchen also eine besondere Pflege. Mit einem extra-weichen Tuch werden sie ganz vorsichtig sauber gemacht, das geht allerdings auch nur bei Kupfer-Münzen. Richtig teure Münzen kommen in ein Münzbad. Das ist ein Behälter, in dem eine Lösung enthalten ist. Die Münzen legt man hinein, und durch eine chemische Reaktion werden sie dann gereinigt. Schöne Silber-Münzen darf man auf gar keinen Fall polieren, dann zerkratzen sie und verlieren direkt an Wert.

Ich verstehe. Also haben die Münzen auch eine persönliche Bedeutung für Sie. Wenn Sie vom Wert sprechen, wie erkennt man diesen denn?

Auf jeden Fall. Und man lernt so viel geschichtliche Dinge durch die Münzen dazu. Ich muss ganz viel in Lexika nachschlagen, um an alle nötigen Informationen über die Münzen zu kommen. Das macht einfach so viel Spaß. Der Wert wird durch drei verschiedene Sachen beschrieben. Einmal der Rohstoffwert. Das ist der erste Punkt. Es gibt Münzen, die werden einfach nur geprägt, um Menschen eine gewisse Menge Gold oder Silber in die Hand zu geben. Das sind sogenannte Goldbarrenmünzen. Die haben dann nur den Metall-, also Rohstoffwert. Das lohnt sich natürlich vor allem bei Goldmünzen.

Und was ist das Zweite?

Der zweite Punkt ist der Umtausch. Wir in Deutschland können ja immer noch unsere D-Mark-Münzen bei den Landeszentralbanken umtauschen. Die nächstgelegenen sind in Köln und Hagen. Und die geben einem dann zum Kurs von 1,95583 D-Mark entsprechend einen Euro. Also das Zweite, was den Wert ausmacht, ist der Umtauschkurs.

Gut zu wissen. Und was gibt es noch?

Und dann gibt es noch den Sammlerwert. Der regelt sich ganz einfach durch Angebot und Nachfrage. In der letzten Zeit ist der Sammlerwert gesunken, weil die jungen Leute einfach nicht mehr sammeln. Trotzdem gibt es immer noch Münzen, die richtig gut weggehen. Zum Beispiel die Gedenkmünzen der DDR, da verkaufe ich eine Komplettsammlung bestimmt für 2500 Euro, denke ich.

Was bedeutet eigentlich Numismatik?

Numismatik steht für Münzkunde. Es kommt darauf an, woran man interessiert ist. Viele möchten beispielsweise persönliche Münzen haben, aus ihrem Heimatland oder Ähnliches. Dann kann man sich sogenannte Ländersammlungen anlegen. Wer noch mehr über Münzen und Co. erfahren möchte, kann am 4. April zur Südwestfalenbörse in die Siegerlandhalle kommen. Das ist die größte Sammlerbörse in Südwestfalen. Da bin ich selbst, aber auch der Briefmarken- und Münzensammler-Verein Olpe und weitere Vereine. Und ein letzter Tipp an alle, die sich nicht ganz so gut mit Münzen auskennen: Auf gar keinen Fall Medaillen kaufen.