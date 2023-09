Muggelkirmes in Olpe – Das große Programm im Überblick

Olpe. Die Muggelkirmes lockt am dritten Sonntag im September wieder nach Olpe. Hier finden Sie alle Infos zum großen Programm im Überblick.

Ein Jubiläum wird gefeiert. Zum fünfzigsten Mal eröffnet die Turmuhr der St.-Martinus-Kirche am dritten Sonntag im September die Muggelkirmes um 14 Uhr. Dann beginnt die eigentliche Kirmes. Das Programm ist aber schon drei Stunden zuvor losgegangen.

Die Muggelkirmes findet statt am Sonntag, 17. September , rund um den Olper Marktplatz. Weitere Infos finden Sie unter www.muggelkirmes.de

, rund um den Olper Marktplatz. Weitere Infos finden Sie unter www.muggelkirmes.de Die Muggelkirmes feiert ihren 50. Geburtstag .

. Der Erlös kommt immer sozialen Projekten in Brasilien, Indien und Afrika zugute.

100 Buden, Spiele und Programmpunkte wurden aufgebaut. Sie prägen das Flair der Muggelkirmes. Auf drei präsentieren sich Shows mit Akrobaten, Tänzerinnen, Clowns und Musikanten. Aber auch kleine Häppchen an Informationen und Interviews sind vorbereitet.

+++ Lesen Sie hier: Absoluter Rekord – Diese riesigen Fische leben im Biggesee +++

Und doch, es liegt eine gespannte Stimmung über den Vorbereitungen. Wie wird es nach den zurückliegenden Corona-Jahren. Und in diesen angespannten gesellschaftlichen und kirchlichen Zeiten überlegen die Verantwortlichen auch, ob eine Aktion auf Zuspruch trifft, die Menschen in fernen Kontinenten helfen will? Es wäre echte Schönfärberei, würden diese Sorgen der Kirmesverantwortlichen verschwiegen. „Wir trauen uns und wir sind hoffnungsvoll optimistisch“, so Ines Neuhaus vom Leitungsteam ganz entschieden und auch ein bisschen trotzig. Ihre Kollegin Nicki Schmidt ergänzt: „Die Muggelkirmes ist echt, eine echte Olper Sache. Von Menschen aus unserer Stadt gemacht“. Alle Mitarbeitenden sind eine große Wir-Gemeinschaft.

Der Kinderzirkus Pfiffikus auf der Muggelkirmes ist auch was für Väter. Foto: Aktion Muggelkirmes

Die Muggelkirmes ist fair. Faire Preise, fair gehandelte Waren. Für Martin Telsnig als jungem Vater ist noch ganz wichtig: „Die Preise sind auf Familien-Niveau. Ein Nachmittag auf dem Muggelfest soll für Familien bezahlbar bleiben.“ So werden alle Spielstände mit einem geringeren Muggeleinsatz als im vergangenen Jahr angeboten.

Muggelkirmes in Olpe: Gottesdienst und Frühschoppen

Um 11 Uhr beginnt die Messfeier auf dem Marktplatz. Die orgelfreie musikalische Gestaltung haben die Hatzenbergbläser übernommen. Aus Brasilien sind als besondere Jubiläumsgäste Erzbischof Dario Campos OFM, Weihbischof des Souza und der aus Olpe stammende Pater Hugo Scheer SVD angereist.

+++ Lesen Sie hier: Wohnen in Olpe – Neuer Wohnpark mit Penthouse wird Realität +++

Ab 12.15 Uhr erklingt Frühschoppenmusik. Speisewirtschaften und Getränketheken sind geöffnet. Die Zeltkaufhäuser Schnäppchen, Antiquariat und der Muggelshop warten auf Kundschaft. Um 13.45 Uhr ziehen die etwa 350 Kinder in ihren tollen Kostümen auf die Bühne. Sie betreiben bis 18 Uhr in der Frankfurter Straße die Spielstände. Ab 14 Uhr setzt das sprichwörtliche Muggel-Kirmes-Treiben ein.

Muggelkirmes in Olpe: Viel Show auf drei Bühnen

Auf drei Bühnen gibt es Programm. Die große Marktplatzbühne steht mitten im Zentrum des Geschehens. Die Kinderbühne ist vor dem Lorenz-Jaeger-Haus. Mit dabei sind Kinder aus dem Jugendzentrum mit eigenen Darbietungen. Dazu kommen die Kleinen aus den katholischen Kindergärten der Stadt. Der Kinderzirkus Pfiffikus aus Wenden gibt eine Vorstellung. Besonders freuen sich die Verantwortlichen, dass der Kinderliedermacher Funny Fux wieder dabei ist. Zauberer Thorsten Rosenthal, ein langjähriger Freund der Muggelkirmes, zeigt gleich zwei Mal seine Tricks und Kniffe.

Die Kinder sind die Stars der Muggelkirmes. Besonders die Spielstände sind künstlerisch gestaltet. Foto: Aktion Muggelkirmes

Das Prominentenspiel um 16 Uhr auf der Marktplatzbühne hat Tradition. Landrat Theo Melcher hat zugesagt, Bürgermeister Peter Weber und weitere Gäste aus Nah und Fern. Üblicherweise wissen die Promis nicht, was und welches Spiel auf sie zukommt. Haben sie ihre Aufgabe gemeistert, dürfen sie auch die Kinderteams für die tollsten Kostüme und Plakate mit Sachpreisen ausstatten. Nur dazwischen, da liegt der Festakt zur 50. Kirmes. Ohne Festreden, ohne steife Abläufe. Eben muggelmäßig spielerisch.

Es kommt beim Festakt zum Auftritt der beiden Muggelkirmes-Moderations-Legenden Markus Lippe und Philipp Scharfenbaum. Sie werden zusammen mit Thomas – Lösi – Löser und Kristina Reuker durch den „Festakt“ führen.

Markus war der erste, der 1990 seine Showkarriere auf der damals neu erfundenen Bühne startete. Sein Nachfolger wurde Philipp Scharfenbaum, der sich schon als ganz junger Schüler seit der fünften Klasse auf diese Aufgabe intensiv vorbereitete. Beide aber sind später nicht im Geschäft mit Show und Schabernack gelandet. Der eine arbeitet als Arzt, der andere ist der Kreisdirektor des Kreises Olpe.

Muggelkirmes in Olpe: Außergewöhnliche Stände

Neben den fantasievollen und bunten selbstgebauten Spielen gibt es auf der Muggelkirmes auch immer außergewöhnliche Stände für Kinder. In diesem Jahr ist es ein Klettergarten. Das Klettermodul hat eine Gesamtfläche von neun mal fünf Meter. In luftiger Höhe über den Köpfen der Eltern bieten acht verschiedene Stationen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden viel Abwechslung und sorgen für ein aufregendes Klettererlebnis.

Muggelkirmes in Olpe: Flohmarkt und Antiquariat

Auf der Muggelkirmes heißt der Flohmarkt Schnäppchen. Das Buchantiquariat umfasst etwa 10.000 bis 12.000 Bücher und Tonträger aus Vinyl die überwiegend nach Kilo-Preis verkauft werden. Die Muggelkirmes bietet das im Südsauerland am besten sortierte moderne Antiquariat.

+++ Lesen Sie hier: Großes Jubiläumsfest in Bühren – Das waren die Höhepunkte +++

Die Muggelkirmes unterstützt seit 1976 Projekte der Weltkirche. Im brasilianischen Vitoria ist Pater Hugo Scheer von den Steyler Missionaren tätig. Er kümmert sich zusammen mit der Caritas seiner Diözese um Straßenkinder. Ein besonderes Augenmerk richtet er dabei auf HIV infizierte Kinder, die in eigenen Häusern besonders liebevoll betreut werden. Als Rektor der kirchlichen Universität in Vitoria kennt er den Stellenwert einer guten Ausbildung. Die Verantwortlichen hoffen, einen Erlös von 10.000 Euro an Pater Scheer überweisen zu können.

Muggelkirmes in Olpe: Projekte in Afrika

Im Sinne des verstorbenen Olpers Pater Willi Hoff fördert die Muggelkirmes Projekte in Afrika. Für dieses Jahr ist ein Projekt in Kenia bestimmt worden. Dort haben sich Ordensschwestern junger Mädchen angenommen. Einige von Ihnen wurden und werden im Alter von 10 bis 12 Jahren an viel ältere Männer mit Zwang und Gewalt verheiratet. Manchen gelingt die Flucht. Sie suchen einen sicheren Ort. Der ist bei den Schwestern entstanden. Eine zweite Gruppe von Mädchen sucht Schutz oder medizinische Versorgung. Es sind kleine Mädchen, die unter Zwang beschnitten werden sollen oder bereits wurden. Das kann lebensgefährlich sein und verursacht in jedem Fall lebenslang wirkende Traumata. Für den sicheren Schutzraum ist eine Spende von 4.000 € angepeilt.

In der Malstube der Muggelkirmes werden alle neuen Stände farbenfroh gestaltet. Foto: Aktion Muggelkirmes

Die gleiche Summe soll die Muggelkirmes auch für das Modellprojekt von Schwester Alice Lukose in Indien einspielen. Ihr Orden versucht, Fischerfamilien am Strand so zu organisieren, dass sie in einem sauberen Dorf leben. Sie sollen im medizinischen wie im sozialen gut versorgt sein. Das Grundprinzip ist, dass die Menschen lernen, sich selbst zu helfen, ihre Angelegenheiten selbst in die Hand zu nehmen. Seit 1978 fördert die Muggelkirmes Programme im Projekt „Beach Blossoms – aufblühende Küste“.

In den letzten Jahren konnten für Projekte in Brasilien 87.580 € ausgezahlt werden. Für Indien kamen 21.230 € zusammen und für Afrika 33.800 €. (Spendenkonten für die Projekte sind eingerichtet bei Volksbank Olpe IBAN: DE 49 4626 1822 0204 5296 01 und der Sparkasse IBAN DE40 4625 0049 0000 0528 11.)

Muggelkirmes in Olpe: Kirmes und Kirchweih

Die Muggelkirmes ist die Feier der Kirchweihe. Kirchmess und Kirmes haben den gleichen Wortstamm und waren in früheren Zeiten Volksfeste und Märkte am Erinnerungstag der Weihe der Pfarrkirche. Deshalb findet die Muggelkirmes seit 1974 immer am dritten Sonntag im September, dem Weihetag der St.-Martinus-Kirche, statt. Ca. 500 bis 700 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer machen das Programm. Dabei entsteht eine generationenübergreifende Gemeinschaft von Mugglern im Alter von 7 bis 80 Jahren. Bezahlt wird an allen Ständen mit dem Muggel. Er kann an den Muggelbanken erworben werden und verliert auch über das Jahr nichts von seinem Wert.

Muggelkirmes in Olpe: Die Veranstalter

Die Aktion Muggelkirmes wird von vielen Verbänden, Gruppen und ehrenamtlichen Einzelpersonen in der Kirchengemeinde St. Martinus Olpe getragen. Die Verantwortung übernimmt ein Leitungsteam, das sich in jedem Jahr neu zusammenfindet. In diesem Jahr gehören ihm an: Manuel Cordes, Wolfgang Cürten, Alfred Feldmann, Wolfgang Hesse, Joachim Melcher, Ines Neuhaus, Michael Scheffel, Nicki Schmidt, Martin Telsnig und Raphaele Voß.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe