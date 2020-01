Musikverein Neuenkleusheim verabschiedet Markus Hupertz

Nein, aufgeregt sei er nicht, sagt Markus Hupertz vor seinem Abschiedskonzert beim Musikverein Neuenkleusheim. Schließlich sei es seine eigene Entscheidung gewesen und schließlich sei es schlicht an der Zeit, den Stab an die jüngere Generation weiterzugeben. Insgesamt 13 Jahre leitete er, der mit 53 Jahren älteste aktive Angehörige des Orchesters, den Musikverein Neuenkleusheim. Stets positiv, anpackend, dabei ruhig und gelassen und ebenso großen Wert auf die musikalische Leistung wie auf das kameradschaftliche Miteinander legend.

416 Auftritte

191 Konzertstücke, 18 Jahreskonzert und 416 kirchliche und weltliche Auftritte und die längste Amtszeit als Dirigent der Neuenkleusheimer gehen auf sein Konto. Markus Hupertz, geboren 1966 in Drolshagen, war 21 Jahre alt, als er erstmals zum Orchesterstab griff: als Vize des damaligen musikalischen Leiters des Musikzuges der Feuerwehr Drolshagen, Alfons Zocha. Etwa zu der Zeit begann er auch sein Musikstudium im Hauptfach Tuba an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf. Nach seinem Abschluss mit Orchester-Diplom kam er 1993 zum Gebirgsmusikkorps nach Garmisch-Partenkirchen, wo er nach zwölf Jahren seine aktive Laufbahn als Militärmusiker beendete. Es folgte eine Ausbildung als Blechblasinstrumentenbauer bei dem Unternehmen Musik Alexander in Mainz, für das er bis heute tätig ist. Im Jahr 2000 wurde er Dirigent der Neuenkleusheimer, zunächst für acht Jahre, um später, im Jahr 2015, als solcher zurückzukehren.

Eindrucksvolle Darbietungen und tolle Solisten: Laura Aßmann am Saxofon beim Medley „Coldplay in Symphony“. Foto: Birgit Engel / WP

Was ihm aus dieser Zeit in Erinnerung geblieben ist? „Sicherlich die Benedikt-Parade in Rom 2006. Das war ein einmaliges Erlebnis und ein historisches Ereignis. Bis dahin waren in der Geschichte des Petersdoms noch nie Marschkapellen aus dem Hauptportal ausgezogen“, so Hupertz.

Kreis Olpe Rund 45 Musiker Als Tubist sowie als Mitglied der Alphornbläser bleibt Markus Hupertz dem MV Neuenkleusheim erhalten. Die Taktstockübergabe an Sören Wehn erfolgt bei der nächsten Generalversammlung. Das große Orchester verfügt über rund 45 Musiker.

Hupertz gab den Anstoß zur Gründung des Jugendorchesters, er baute die Egerlandbesetzung weiter auf, die Oktoberfeste, das Steierische Trio und die bis heute erfolgreichen Alphornbläser sind mit seiner Amtszeit zu verbinden, ebenso der Schritt zum Jahreskonzert in die Olper Stadthalle.

Sofort die Sympathien gewonnen

„Mit deinem ersten Konzert 2001 hast du sofort die Sympathien des Publikums gewonnen und während deiner gesamten Dirigententätigkeit hast du mit uns viel erreicht“, würdigten Michaela Springmann und Michael Feldmann, die das Abschiedskonzert in der guten Stube der Kreisstadt moderierten, stellvertretend für alle Musiker. „Du bist nach Kleusheim gekommen und bist jetzt nicht nur mittendrin, sondern du bist hier Zuhause.“

Das Orchester in Aktion. Foto: irgit Engel / WP

Bevor das letzte offizielle Stück des Abends über die Bühne ging – als Abschiedsgeschenk spielte das Orchester „Gabriellas Song“, in dem es darum geht, dass ein Dirigent es schafft, seine Leidenschaft und Begeisterung für Musik auf andere zu übertragen – hatten die Neuenkleusheimer einmal mehr ihre Klasse unter Beweis gestellt.

Zum bunten Strauß der Melodien gehörten selbstredend einige Märsche, wie der zu Anfang gespielte „Zigeunermarsch“, das Rockoper-Spektakel „Jesus Christ Superstar“ sowie Arrangements aus der Rock- und Popmusik wie das fantastische Medley „Coldplay in Symphony“. Ein Name durfte an dem Abend zudem nicht fehlen: Alfred Reed, Altmeister und Förderer der sinfonischen Blasmusik, der genau an diesem Tag vor 99 Jahren geboren wurde und „ohne den gar nichts geht“, wie Markus Hupertz gerne betont. „Second Suite for Band“ so das Reed-Stück der Höchststufe, das zur Aufführung kam. Wenn auch nicht unbedingt aufgeregt, so war Markus Hupertz dann doch sichtlich gerührt. „Ich bin sehr dankbar, dass ich bei euch Dirigent sein durfte. In heutiger Zeit ist es nicht einfach, Vereinsleben zu erhalten. Umso wichtiger ist es, sagen zu können: Wir haben immer Spaß gehabt und ich habe mich immer sehr wohl gefühlt. Das lag an euch, den Musikern des Musikvereins Neuenkleusheim.“