Saalhausen. Der älteste Musikverein in der Stadt ist heiß auf sein Jubiläumsjahr und fliegt sogar nach New York.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Musikverein Saalhausen fährt zur Steubenparade nach New York

Von Volker Eberts





Wer geglaubt hat, nach den Dauer-Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der Stadt Lennestadt in diesem Jahr würde es an der Lenne in 2020 ruhiger zugehen, der hat sich getäuscht. Der Musikverein „Cäcilia“ 1845 Saalhausen feiert im nächsten Jahr sein 175-jähriges Bestehen und zählt somit zu einem der ältesten Musikvereine in Nordrhein-Westfalen.

Das Jubiläumsjahr startet mit einem Jubiläumswochenende vom 24. bis 26. April. Los geht es am Freitag, 24. April, um 18 Uhr mit einer Heiligen Messe mit anschließendem Kommersabend im Kur-und Bürgerhaus. Im Anschluss an den Festakt spielt die Band „Acoustica“ auf. Hierzu sind alle Saalhauser Vereine und Bürger herzlich eingeladen.

Kreismusikfest 2020

Am Samstag, 25. April, steht alles im Zeichen der Musik. Am Nachmittag wird es einen Festzug mit allen teilnehmenden Musikvereinen und Spielmannszüge des Kreises Olpe durch den Ort geben. Im Anschluss an den Festzug wird jeder Verein sein Können bei Musikvorträgen im Kur- und Bürgerhaus zum Besten geben. Am Abend wird die bekannte Partyband „Superliquid“ aufspielen. Das Jubiläumswochenende wird am Sonntag mit einem Gaudi-Frühschoppen ausklingen. Aufgrund des bevorstehenden Jubiläums hat der Musikverein Saalhausen eine große Tombola mit vielen tollen Gewinnen organisiert.

In Frankfurt hebt der Flieger ab

Nach dem Jubiläumswochenende steht für den Jubiläumsverein der aufregendste Termin des Jubiläumsjahres an: Der wohl wichtigste Auftritt wird im September 2020 die Teilnahme an der 63. Steuben-Parade in New York sein. Hierzu hat der Verein die offizielle Einladung von Robert K. Radske, General Chairman, erhalten. „Diese Einladung ist für uns etwas ganz Besonderes. Sie bietet uns die Möglichkeit, unseren Verein, unseren Ort und unsere Stadt, sowie die ganze Region mit ihrer unverwechselbaren Kultur zu vertreten und in die Welt zu tragen“, freut sich Alina Weber vom Organisationsteam. Dann wird sich der Musikverein mit rund 50 Musikerinnen und Musikern samt Instrumenten am 16. September auf den Weg nach New York machen. Um 8.30 Uhr hebt der Flieger in Frankfurt ab und wird bedingt durch die Zeitverschiebung gegen Mittag in New York ankommen. Am Donnerstag, 17. September, werden nach einer Stadtbesichtigung die Teilnehmer der Steubenparade offiziell begrüßt.

Der wichtigste Teil der Reise beginnt am Freitag, 18. September, mit einem Gottesdienst in der St. Patricks Kathedrale. Mit Bussen geht es von dort zu den festgelegten Startpositionen am Central Park, wo um 12 Uhr die Steubenparade beginnt. Zu Fuß begeben sich die teilnehmenden Vereine in ihren Uniformen oder Kostümen auf die ca. drei Kilometer lange Strecke. Im Anschluss zieht es die Teilnehmer erfahrungsgemäß zum Oktoberfest.

Der Samstag, 19. September, (4. Tag) steht zur freien Verfügung und am Sonntagabend geht es zurück nach Old Germany.

Spenden und Sponsorengelder willkommen

Die Finanzierung der Reise ist eine große Herausforderung für den Verein. Diese kann nur durch Crowdfunding, Spenden und Sponsorengelder realisiert werden, zumal alle aktiven Schüler und Studenten kostenlos mitreisen und Auszubildende nur einen geringen Eigenanteil zahlen. Deshalb hat der Verein zusammen mit der Volksbank Bigge-Lenne im November ein Crowdfunding-Projekt für die Reise und andere Aktionen im Jubiläumsjahr gestartet und freut sich über möglichst viele Unterstützer.

Eine Million Zuschauer

Bei der Steuben-Parade säumen rund eine Million Zuschauer die Straßen. Die Parade besteht seit 1957 und sollte der deutschstämmigen Einwanderer-Gemeinde in den USA anfangs ein Forum bieten, um ihrer Kultur und Tradition zu gedenken und diese öffentlich vorzustellen. Etwa 29 Prozent aller US-Einwohner haben deutsche Vorfahren. Allein in New York City leben etwa 500.000 Deutsch-Amerikaner.

Kreis Olpe Losverkauf gestartet Lose für die große Tombola sind in Liesel’s kleinen Laden, bei Getränke Klöß in Saalhausen, in den Volksbankfilialen in Saalhausen und Altenhundem und bei jedem Mitglied des Musikvereins erhältlich. Infos zum Crowdfunding-Projekt unter www.voba-bigge-lenne.viele-schaffen-mehr.de.