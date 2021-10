Musikvereine an Hundem und Lenne freuen sich über Großspende

Lennestadt/Kirchhundem. Die Stiftung der Volksbank Bigge-Lenne unterstützt 16 Musikvereine und Tambourcorps mit 25.000 Euro - eine Spende zum richtigen Zeitpunkt.

Getreu dem Leitsatz „Zukunftsoffensive 4 mal 4 – Bei uns spielt die Musik“ fördert die Volksbank Bigge-Lenne-Stiftung in der Zeit von 2020 bis 2023 Musikvereine in allen Regionen ihres Geschäftsgebietes mit Stiftungsgeldern in Höhe von insgesamt 100.000 Euro. Start der Förderoffensive war im letzten Jahr in der Region Attendorn und Finnentrop. In diesem Jahr profitieren die Musikvereine und Spielmannszüge aus Lennestadt und Kirchhundem von der Finanzspritze.

Begleitet von Marschmusik des Tambourcorps des Schützenvereins Altenhundem nahmen 32 Vertreter von 16 Musikvereinen unter Einhaltung der Corona-Richtlinien in der Sauerlandhalle (VolksbankAren) am Mittwochabend den symbolischen Scheck über 25.000 Euro durch Vorstandsmitglied Michael Griese entgegen. „Seit über 20 Jahren unterhält die Volksbank Bigge-Lenne eine eigene Stiftung. Das Stiftungskapital beläuft sich mittlerweile auf zwei Millionen Euro – die jährlichen Erträge stehen für gemeinnützige Projekte in unserem Geschäftsgebiet zur Verfügung“, begrüßte Michael Griese die Vereinsvertreter und Musiker.

Vereine können Geld gut gebrauchen

Die eingereichten Projekte der Vereine beschäftigen sich zum großen Teil mit der Nachwuchsförderung. Weiter standen die Anschaffung von Musikinstrumenten und Technik, Uniformen und Regenschutz sowie Aus- und Weiterbildungskosten auf der Wunschliste der Vereine. Die Höchstspende pro Verein lag bei 2000 Euro. „Sie leben das Ehrenamt und sorgen mit ihrer Musik für Lebensqualität, vor allem aber für Lebensfreude in den Ortschaften. Unsere finanzielle Unterstützung soll helfen, die schwierige Zeit zu überbrücken, in der zahlreiche Musikveranstaltungen nicht stattfinden konnten“, so Griese weiter. Die Musiker aus Altenhundem bedankten sich abschließend mit einem Ständchen im Namen aller teilnehmenden Vereine.

Stefan Müller, Vorsitzender des Stadtverbandes für das Musikwesen in Lennestadt, bringt die Zukunftsoffensive der Volksbank auf den Punkt: „Die Förderung kommt in diesen Zeiten der Corona-Pandemie, in der Schützenfeste und Veranstaltungen abgesagt werden mussten, genau richtig.“ Im nächsten Jahr profitiert die Region Schmallenberg von der Volksbank-Zukunftsoffensive. Ihren Abschluss findet die Förderoffensive der Volksbank Bigge-Lenne Stiftung im Jahr 2023 in der Region Winterberg, Medebach und Hallenberg.

